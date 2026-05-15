Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
DDL611LKPKB/00
Thiết kế mỏng 32mm
DDL611S-5HBS có thiết kế thân hẹp 32mm, phù hợp với các cửa khung hẹp (dày từ 25-70 mm*). Tương thích với cửa nhôm, nhôm cắt nhiệt và cửa trượt, đây là lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình và doanh nghiệp!*
Khóa cửa thông minh dạng tay gạt thân mỏng
Tương thích với ứng dụng Home Access*
Chịu nhiệt tốt lên đến 70°C*
Được thiết kế cho các khu vực nắng gắt, Philips DDL611S-5HBS đã được thử nghiệm nghiêm ngặt ở nhiệt độ -25°C và 70°C trong 5 giờ, vẫn hoạt động đầy đủ. Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực lạnh hoặc cực nóng, sản phẩm dễ dàng xử lý các khí hậu nóng và các khu vực có sự thay đổi nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm.
DDL611S-5HBS hoạt động với ứng dụng Home Access, cho phép bạn kết nối mạng thông qua gateway. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử hoạt động của khóa, thông báo chuông cửa và nhật ký ra vào bất cứ lúc nào trên ứng dụng. Các cảnh báo bất thường sẽ được gửi dưới dạng thông báo bật lên, giúp bạn luôn nắm được trạng thái cửa ra vào và yên tâm hơn.
DDL611S-5HBS hỗ trợ năm phương thức mở khóa: vân tay, mã PIN, chìa khóa thông minh, thẻ khóa và chìa khóa cơ, cung cấp nhiều tùy chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, đồng thời đảm bảo sự tiện lợi và an toàn.
Đánh giá
32 mm: Dữ liệu dựa trên đo đạc thực tế, với sai số cho phép ±2 mm.
70°C: kiểm tra nội bộ xác nhận rằng khóa thông minh hoạt động bình thường trong hơn 5 giờ ở nhiệt độ lên đến 70°C.
25-70mm: Bộ phụ kiện lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày từ 25-70mm. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi này, vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn sản phẩm tương thích.
Mã PIN kiểm soát ra vào: Thuật ngữ chung cho nhiều giải pháp mã PIN tạm thời, bao gồm mã dùng một lần, mã định kỳ và mã có thời hạn.
Mã dùng một lần: có thể tạo tối đa 10 mã dùng một lần có giới hạn thời gian duy nhất trong vòng 1 giờ.
Mã định kỳ: mã có thể được sử dụng lại vào những thời điểm cụ thể mỗi tuần.
Mã giới hạn thời gian: mã được đặt có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể.
6 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; tuổi thọ pin thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.