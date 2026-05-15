Luôn cập nhật hoạt động ra vào cửa khi bạn vắng nhà

DDL611S-5HBS hoạt động với ứng dụng Home Access, cho phép bạn kết nối mạng thông qua gateway. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử hoạt động của khóa, thông báo chuông cửa và nhật ký ra vào bất cứ lúc nào trên ứng dụng. Các cảnh báo bất thường sẽ được gửi dưới dạng thông báo bật lên, giúp bạn luôn nắm được trạng thái cửa ra vào và yên tâm hơn.