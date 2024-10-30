Quản lý ra vào thuận tiện dành cho khách

Sau khi kết nối DDL610-5HBS với gateway, hãy sử dụng ứng dụng di động để tạo và chia sẻ mã PIN* tạm thời từ xa. Chọn từ các mã dùng một lần* có sẵn có hiệu lực trong 6 giờ, mã định kỳ* hoặc mã có giới hạn thời gian*, được điều chỉnh để dễ dàng phù hợp với nhiều loại khách ra vào khác nhau.