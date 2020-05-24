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Ngừng sản xuất

9000 seriesKhóa đẩy kéo

DDL193LAGGG/97

Cuộc sống thông minh

Tận hưởng sự tiện lợi tối đa mà chức năng xác minh vân tay trực quan, công tắc tự động hoàn toàn và cảm biến hồng ngoại mang lại. Việc liên kết với cổng kết nối IoT và màn hình giám sát cửa giúp đảm bảo bạn luôn an toàn mỗi khi cần.

Xem tất cả lợi ích

An toàn được kiểm soát trong thời đại IoT

Cuộc sống thông minh

  • Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan

  • Chức năng khóa tự động

  • Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà

  • Liên kết với cổng kết nối IoT

Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa

Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa

Khóa cửa thông minh đẩy-kéo Philips 9300 sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật lên sau khi đóng cửa. Nếu cửa không được khóa, khóa sẽ phát cảnh báo để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

Độ tin cậy của khóa cao hơn và đảm bảo an ninh tốt hơn cho ngôi nhà

Độ tin cậy của khóa cao hơn và đảm bảo an ninh tốt hơn cho ngôi nhà

Thân khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa. Thân khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ, tăng cường khả năng cản trở đối với kỹ thuật phá khóa.

Quan tâm hơn đến sự an toàn của trẻ em và vật nuôi

Quan tâm hơn đến sự an toàn của trẻ em và vật nuôi

Nút Mở [Open]: Nhấn nút hai lần trong vòng một giây để mở khóa cửa, ngăn ngừa trẻ em và vật nuôi vô tình mở khóa một cách hiệu quả. Nút Đóng [Close]: Nhấn nút một lần để khóa cửa. Nhấn giữ nút để bật khóa chết bên trong. Bạn có thể sử dụng mã PIN chính hoặc chìa khóa cơ để tắt chế độ khóa chết bên trong. Nhấn đồng thời nút [Open] và [Close] để bật hoặc tắt chức năng mở khóa cảm ứng.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Màn hình giám sát cửa Philips không phải là phụ kiện kèm theo, cần được mua riêng.

  2. Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.

  3. Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.