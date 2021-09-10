Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL193LAFGG/97
Cuộc sống thông minh
Tận hưởng sự tiện lợi tối đa mà chức năng xác minh vân tay trực quan, công tắc tự động hoàn toàn và cảm biến hồng ngoại mang lại. Việc liên kết với cổng kết nối IoT và màn hình giám sát cửa giúp đảm bảo bạn luôn an toàn mỗi khi cần.
Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan
Chức năng khóa tự động
Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà
Liên kết với cổng kết nối IoT
Khóa cửa thông minh đẩy-kéo Philips 9300 sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật lên sau khi đóng cửa. Nếu cửa không được khóa, khóa sẽ phát cảnh báo để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.
Thân khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa. Thân khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ, tăng cường khả năng cản trở đối với kỹ thuật phá khóa.
Nút Mở [Open]: Nhấn nút hai lần trong vòng một giây để mở khóa cửa, ngăn ngừa trẻ em và vật nuôi vô tình mở khóa một cách hiệu quả. Nút Đóng [Close]: Nhấn nút một lần để khóa cửa. Nhấn giữ nút để bật khóa chết bên trong. Bạn có thể sử dụng mã PIN chính hoặc chìa khóa cơ để tắt chế độ khóa chết bên trong. Nhấn đồng thời nút [Open] và [Close] để bật hoặc tắt chức năng mở khóa cảm ứng.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
PhuaCK
10/09/2021
Singapore
Good product
Good product and i am giving a 4 stars because there is one point which is not so practical. There is a security sound "Door is not Lock" and i found that the duration to have this voice alert to user is way too fast. Open the door and before you finish to close the gate, this voice alert comes on. (HDB door and Gate) Hopefully there can be a firmware or software upgrade to prolong this alert timing.
Ưu điểm
Sleek, nice and easy to access
Khuyết điểm
Security voice alert timing too fast.(Door is not lock)
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 9000 series DDL193LAFGG Push pull lock
Date of Use 2021-08-10
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 9000 series DDL193LAFGG Push pull lock
Date of Use 2021-08-10
Màn hình giám sát cửa Philips không phải là phụ kiện kèm theo, cần được mua riêng.
Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.
Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.