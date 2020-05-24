Quan tâm hơn đến sự an toàn của trẻ em và vật nuôi

Nút Mở [Open]: Nhấn nút hai lần trong vòng một giây để mở khóa cửa, ngăn ngừa trẻ em và vật nuôi vô tình mở khóa một cách hiệu quả. Nút Đóng [Close]: Nhấn nút một lần để khóa cửa. Nhấn giữ nút để bật khóa chết bên trong. Bạn có thể sử dụng mã PIN chính hoặc chìa khóa cơ để tắt chế độ khóa chết bên trong. Nhấn đồng thời nút [Open] và [Close] để bật hoặc tắt chức năng mở khóa cảm ứng.