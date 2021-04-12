Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL192NLAGCB/97
Khóa cửa hoặc mở khóa cửa chỉ bằng một bước
Tận hưởng khả năng mở khóa hiệu quả cao với cảm biến hồng ngoại tích hợp mới được nâng cấp trên bảng điều khiển phía sau. Thao tác một chạm để mở khóa, tự động khóa khi cửa đóng lại, cùng với tính năng mở khóa APP qua kết nối Bluetooth, mang đến cuộc sống tiện nghi hơn ngay trong tầm tay bạn.
Cảm ứng chạm tay bật mở hệ thống
Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan
Chức năng khóa tự động
Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà
Hỗ trợ các phương pháp mở khóa như vân tay, mã PIN, thẻ từ, Bluetooth, chìa khóa cơ, v.v., đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng và tất cả thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng được.
Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay cầm dạng kéo đẩy để khi bạn nắm vào tay cầm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác minh vân tay thành công, bạn có thể đẩy trực tiếp tay cầm để mở khóa cửa chỉ trong một bước, mang đến cho bạn trải nghiệm mở cửa tiện lợi.
Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại trên tay cầm phía bên trong, khi tay bạn chạm vào cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản, cửa có thể được mở khóa dễ dàng.
Đánh giá
8 months: The battery life may be less than 8 months, which is subject to the user's actual unlocking frequency.
Phạm vi độ dày cửa khác: Nếu độ dày của cửa nằm ngoài phạm vi đã đề cập, vui lòng liên hệ với các đại lý địa phương hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.