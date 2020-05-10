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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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Ngừng sản xuất

7000 seriesKhóa cửa tay gạt

DDL173LCFBB/97

Hiệu suất ổn định

Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt. Chế độ xác minh kép và mã PIN ẩn tăng cường bảo mật khi vào nhà. Bốn phương pháp mở khóa thông minh và chức năng tự động khóa giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Xem tất cả lợi ích

Mở khóa nhanh bằng vân tay

Hiệu suất ổn định

  • Loại khóa cửa điện tử tay gạt

  • Hệ thống bật mở bằng cảm biến cảm ứng

  • Chức năng khóa tự động

Sử dụng tay gạt

Sử dụng tay gạt

Cảm biến vân tay được tích hợp vào cần gạt của tay nắm để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác thực vân tay thành công, bạn có thể nhấn tay nắm xuống và mở khóa cửa nhanh chóng.

Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Philips 7300 được trang bị chức năng báo động toàn diện, giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn, bảo vệ gia đình của bạn theo thời gian thực và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

An ninh được đảm bảo

An ninh được đảm bảo

Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng cách kết hợp hai phương pháp xác minh bất kỳ gồm vân tay, mã PIN và thẻ từ, cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.

  2. Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.