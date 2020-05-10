Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL173LCFBB/97
Hiệu suất ổn định
Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt. Chế độ xác minh kép và mã PIN ẩn tăng cường bảo mật khi vào nhà. Bốn phương pháp mở khóa thông minh và chức năng tự động khóa giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.
Loại khóa cửa điện tử tay gạt
Hệ thống bật mở bằng cảm biến cảm ứng
Chức năng khóa tự động
Cảm biến vân tay được tích hợp vào cần gạt của tay nắm để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác thực vân tay thành công, bạn có thể nhấn tay nắm xuống và mở khóa cửa nhanh chóng.
Philips 7300 được trang bị chức năng báo động toàn diện, giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn, bảo vệ gia đình của bạn theo thời gian thực và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.
Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng cách kết hợp hai phương pháp xác minh bất kỳ gồm vân tay, mã PIN và thẻ từ, cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.
Đánh giá
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Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.