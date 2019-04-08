Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL111LAGSB/97
Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
Với thiết kế đơn giản nhờ khả năng mở khóa nhanh chóng và khóa tự động, đồng thời đảm bảo an toàn nhờ chế độ xác minh kép và lõi khóa cấp C, khóa cửa thông minh Alpha chính là lựa chọn vững chắc cho một cuộc sống thông minh. Thiết kế tiện dụng thậm chí còn tạo cảm giác thích thú khi đẩy cửa vào.
Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan
Đánh thức hệ thống bằng chạm thủ công
Chức năng khóa tự động
Philips EasyKey Alpha sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật ra sau khi bạn đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, chốt cửa sẽ phát ra báo động để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.
Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa và được ví như trái tim của ổ khóa. Lõi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ và có thể mang lại hiệu suất cao trong việc ngăn chặn phá khóa kỹ thuật.
Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể sử dụng tổ hợp hai yếu tố bất kỳ (vân tay, mật khẩu và thẻ) làm giải pháp mở khóa để đảm bảo an ninh gấp đôi cho ngôi nhà của bạn.
Đánh giá
Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.
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