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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

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  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha
  • Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

Ngừng sản xuất

1000 seriesKhóa cửa thông minh đẩy-kéo

DDL111LAGGB/97

Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

Với thiết kế đơn giản nhờ khả năng mở khóa nhanh chóng và khóa tự động, đồng thời đảm bảo an toàn nhờ chế độ xác minh kép và lõi khóa cấp C, khóa cửa thông minh Alpha chính là lựa chọn vững chắc cho một cuộc sống thông minh. Thiết kế tiện dụng thậm chí còn tạo cảm giác thích thú khi đẩy cửa vào.

Xem tất cả lợi ích

Hoàn toàn tự động: an toàn và tự do hơn

Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

  • Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan

  • Đánh thức hệ thống bằng chạm thủ công

  • Chức năng khóa tự động

Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa

Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa

Philips EasyKey Alpha sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật ra sau khi bạn đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, chốt cửa sẽ phát ra báo động để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

Lõi khóa cấp C: Độ tin cậy và bảo mật cao hơn

Lõi khóa cấp C: Độ tin cậy và bảo mật cao hơn

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa và được ví như trái tim của ổ khóa. Lõi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ và có thể mang lại hiệu suất cao trong việc ngăn chặn phá khóa kỹ thuật.

Mở khóa xác minh kép: Bảo mật không bao giờ bị lãng quên

Mở khóa xác minh kép: Bảo mật không bao giờ bị lãng quên

Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể sử dụng tổ hợp hai yếu tố bất kỳ (vân tay, mật khẩu và thẻ) làm giải pháp mở khóa để đảm bảo an ninh gấp đôi cho ngôi nhà của bạn.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.

  2. Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.