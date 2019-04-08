Lõi khóa cấp C: Độ tin cậy và bảo mật cao hơn

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa và được ví như trái tim của ổ khóa. Lõi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ và có thể mang lại hiệu suất cao trong việc ngăn chặn phá khóa kỹ thuật.