Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Philips EasyKey Alpha được trang bị nhiều chức năng báo động khác nhau, không chỉ giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn và bảo vệ bạn và gia đình của bạn trong thời gian thực mà còn nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa để tạo sự thuận tiện cho việc sử dụng.