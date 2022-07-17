Quan sát lối vào rõ hơn

Có một màn hình IPS 4 inch trên nắp lỗ khóa phía trong nhà. Bạn có thể nhấp vào nút trên màn hình để nhìn khách đến thăm và tình hình ở lối vào. Để tắt màn hình, bạn chỉ cần nhấn lại nút; thao tác này rất thuận tiện cho người già và trẻ em. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ sáng và thời gian chờ ở chế độ ngủ của màn hình thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.