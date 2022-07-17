Giao tiếp theo thời gian thực ở mọi nơi

Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ được chuyển ngay đến ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu âm thanh hai chiều bằng cách chạm vào hộp thông báo để kết nối với Ứng dụng. Khi chuông cửa đổ chuông, khóa video sẽ tự động quay video để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của khách ngay cả khi bạn không có nhà.