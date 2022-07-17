Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DDL111AAGCW/00
Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ a
Khóa cửa thông minh Alpha-V-5HWS của Philips tích hợp mắt cửa, chuông cửa và khóa cửa. Khóa cửa sử dụng một camera góc rộng 2MP và hỗ trợ kết nối mạng Wi-Fi, cho phép bạn quan sát lối vào thông qua ứng dụng mà nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy được.
Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa
Phát hiện chuyển động PIR
Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực
Khóa tự động
Khóa cửa video thông minh Philips Alpha-V-5HWS cung cấp giám sát trực tuyến theo thời gian thực thông qua kết nối Wi-Fi. Sau khi liên kết Ứng dụng Philips EasyKey, bạn có thể xem lịch sử hoạt động của khóa, gửi mã PIN tạm thời từ xa và xem tình hình trong thời gian thực tại cửa bằng cách nhấp vào nút video.
Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ được chuyển ngay đến ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu âm thanh hai chiều bằng cách chạm vào hộp thông báo để kết nối với Ứng dụng. Khi chuông cửa đổ chuông, khóa video sẽ tự động quay video để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của khách ngay cả khi bạn không có nhà.
Philips Alpha-V-5HWS trang bị một camera góc rộng 144° và hai đèn chiếu sáng hồng ngoại công suất thấp. Khóa cửa này có chế độ ban ngày và chế độ ban đêm. Khi đèn mờ, đèn hồng ngoại sẽ tự động bật sáng, chuyển sang chế độ ban đêm và nhận diện các đặc điểm trên khuôn mặt trong vòng 1 mét tính từ phía khóa.
Đánh giá
3 mét: khoảng cách phát hiện chuyển động PIR tối đa là 3 mét, bạn có thể đặt thành 1 mét, 2 mét và 3 mét thông qua Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Phạm vi khác: bộ lắp đặt đi kèm phù hợp với cửa có độ dày đã nêu. Đối với cửa nằm ngoài phạm vi độ dày này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.
Bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.