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    Series 1000 Quạt đứng

    CX1220/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Mạnh mẽ và đa năng, phong cách

    Trải nghiệm khả năng làm mát mạnh mẽ, êm ái với 3 tốc độ, chế độ xoay và bộ hẹn giờ. Sản phẩm được thiết kế để đảm bảo chất lượng và độ ổn định, mang đến sự thoải mái dài lâu.

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    Series 1000 Quạt đứng

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    Mạnh mẽ và đa năng, phong cách

    • Luồng gió quạt 3330 m3/giờ
    • Yên tĩnh ở mức 38 dB(A)
    • Có thể nghiêng và xoay
    • Đường kính đầu 45 cm
    Tầm xa để làm mát tối đa

    Tầm xa để làm mát tối đa

    Trải nghiệm khả năng làm mát mạnh mẽ, êm ái với 3 tốc độ, chế độ xoay và bộ hẹn giờ. Sản phẩm được thiết kế để đảm bảo chất lượng và độ ổn định, mang đến sự thoải mái dài lâu.

    Luồng không khí mạnh mẽ mang lại sự thoải mái tức thì

    Luồng không khí mạnh mẽ mang lại sự thoải mái tức thì

    Với công suất làm mát 3330 m³/giờ, quạt này nhanh chóng lưu thông không khí để loại bỏ tình trạng ứ đọng, đảm bảo luồng không khí trong lành, thoải mái đến mọi ngóc ngách trong không gian của bạn.

    Làm mát êm ái ở mức cài đặt thấp nhất

    Làm mát êm ái ở mức cài đặt thấp nhất

    Được thiết kế cho môi trường yên tĩnh, quạt này hoạt động ở mức 38dB nhẹ nhàng—tương đương với tiếng mưa rơi nhẹ. Hoàn hảo cho công việc, đọc sách hoặc ngủ, quạt mang đến bầu không khí yên tĩnh và không bị quấy rầy.

    Các cài đặt tốc độ có thể điều chỉnh để làm mát theo ý muốn

    Các cài đặt tốc độ có thể điều chỉnh để làm mát theo ý muốn

    Tùy chỉnh sự thoải mái với ba mức tốc độ có thể điều chỉnh—từ gió nhẹ đến luồng khí mạnh mẽ. Dễ dàng điều chỉnh chế độ làm mát phù hợp với nhu cầu của bạn chỉ bằng một nút chạm đơn giản.

    Bộ hẹn giờ tiện lợi để làm mát tự động

    Bộ hẹn giờ tiện lợi để làm mát tự động

    Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn cài đặt quạt tự động tắt, giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo sự thoải mái mà không cần phải điều chỉnh thủ công.

    Tự động xoay và nghiêng để có luồng không khí đều

    Tự động xoay và nghiêng để có luồng không khí đều

    Đảm bảo lưu thông không khí tối ưu với góc xoay 80° và đầu nghiêng 30°, cho phép luồng gió phân bổ đều khắp không gian của bạn.

    Có thể điều chỉnh chiều cao để tạo sự thoải mái theo ý muốn

    Có thể điều chỉnh chiều cao để tạo sự thoải mái theo ý muốn

    Dễ dàng điều chỉnh chiều cao quạt từ 112 cm đến 131 cm để hướng luồng không khí chính xác đến nơi cần thiết, cho dù bạn đang ngồi, đứng hay nằm.

    Được thiết kế với độ bền cao và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt

    Được thiết kế với độ bền cao và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt

    Với hơn 80 năm kinh nghiệm về xử lý không khí, Philips đã tiến hành hơn 110 bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao, qua từng mùa.

    Đế XL để đứng ổn định hơn

    Đế XL để đứng ổn định hơn

    Đế cực lớn giúp quạt đứng ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng rung lắc ngay cả ở tốc độ cao hơn để có trải nghiệm làm mát an toàn và đáng tin cậy hơn.

    Làm mát tiết kiệm năng lượng cho mục đích sử dụng hàng ngày

    Làm mát tiết kiệm năng lượng cho mục đích sử dụng hàng ngày

    Chỉ hoạt động ở mức 45W, quạt này tiết kiệm năng lượng gấp 60 lần so với máy điều hòa không khí di động thông thường, giúp cắt giảm đáng kể chi phí điện trong khi vẫn cung cấp sức mạnh làm mát sảng khoái. Giữ mát với mức sử dụng năng lượng tối thiểu.

    Dễ lắp đặt & vệ sinh

    Dễ lắp đặt & vệ sinh

    Lắp ráp chỉ trong vài bước với thiết kế trực quan. Vệ sinh dễ dàng—chỉ cần lau bề mặt bằng khăn ẩm để duy trì hiệu suất tối ưu.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Quạt đứng
      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      45W
      Mức âm thanh tối thiểu
      38 dB (A)
      Mức âm thanh tối đa
      43 dB (A)

    • Hiệu suất

      Luồng gió của quạt
      3330 m3/giờ

    • Khả năng sử dụng

      Máy tỏa hương
      Không
      Cài đặt tốc độ
      3
      Bộ hẹn giờ
      Có (0-2 giờ)
      Chiều dài dây
      1,8 m
      Dao động
      80°
      Nghiêng dọc
      30°
      Bộ điều khiển từ xa
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Đường kính đầu
      45cm
      Chiều dài sản phẩm
      45cm
      Chiều rộng sản phẩm
      43cm
      Chiều cao sản phẩm
      131cm
      Trọng lượng Sản phẩm
      6,59 kg
      Chiều dài gói hàng
      61cm
      Chiều rộng gói hàng
      26,3cm
      Chiều cao gói hàng
      50,5cm
      Trọng lượng gói hàng
      9,1kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      0,5W
      Điện áp
      220V
      Tần số
      50 Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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