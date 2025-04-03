CX1220/00
Mạnh mẽ và đa năng, phong cách
Trải nghiệm khả năng làm mát mạnh mẽ, êm ái với 3 tốc độ, chế độ xoay và bộ hẹn giờ. Sản phẩm được thiết kế để đảm bảo chất lượng và độ ổn định, mang đến sự thoải mái dài lâu.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Trải nghiệm khả năng làm mát mạnh mẽ, êm ái với 3 tốc độ, chế độ xoay và bộ hẹn giờ. Sản phẩm được thiết kế để đảm bảo chất lượng và độ ổn định, mang đến sự thoải mái dài lâu.
Với công suất làm mát 3330 m³/giờ, quạt này nhanh chóng lưu thông không khí để loại bỏ tình trạng ứ đọng, đảm bảo luồng không khí trong lành, thoải mái đến mọi ngóc ngách trong không gian của bạn.
Được thiết kế cho môi trường yên tĩnh, quạt này hoạt động ở mức 38dB nhẹ nhàng—tương đương với tiếng mưa rơi nhẹ. Hoàn hảo cho công việc, đọc sách hoặc ngủ, quạt mang đến bầu không khí yên tĩnh và không bị quấy rầy.
Tùy chỉnh sự thoải mái với ba mức tốc độ có thể điều chỉnh—từ gió nhẹ đến luồng khí mạnh mẽ. Dễ dàng điều chỉnh chế độ làm mát phù hợp với nhu cầu của bạn chỉ bằng một nút chạm đơn giản.
Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn cài đặt quạt tự động tắt, giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo sự thoải mái mà không cần phải điều chỉnh thủ công.
Đảm bảo lưu thông không khí tối ưu với góc xoay 80° và đầu nghiêng 30°, cho phép luồng gió phân bổ đều khắp không gian của bạn.
Dễ dàng điều chỉnh chiều cao quạt từ 112 cm đến 131 cm để hướng luồng không khí chính xác đến nơi cần thiết, cho dù bạn đang ngồi, đứng hay nằm.
Với hơn 80 năm kinh nghiệm về xử lý không khí, Philips đã tiến hành hơn 110 bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao, qua từng mùa.
Đế cực lớn giúp quạt đứng ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng rung lắc ngay cả ở tốc độ cao hơn để có trải nghiệm làm mát an toàn và đáng tin cậy hơn.
Chỉ hoạt động ở mức 45W, quạt này tiết kiệm năng lượng gấp 60 lần so với máy điều hòa không khí di động thông thường, giúp cắt giảm đáng kể chi phí điện trong khi vẫn cung cấp sức mạnh làm mát sảng khoái. Giữ mát với mức sử dụng năng lượng tối thiểu.
Lắp ráp chỉ trong vài bước với thiết kế trực quan. Vệ sinh dễ dàng—chỉ cần lau bề mặt bằng khăn ẩm để duy trì hiệu suất tối ưu.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Khối lượng và kích thước
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Bảo trì
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