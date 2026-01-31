  Thiết kế để yên tĩnh. Chế tạo để mạnh mẽ.

    Quạt Bàn Philips Dòng 1000 Quạt Để Bàn

    CX1030/01

    Thiết kế để yên tĩnh. Chế tạo để mạnh mẽ.

    Trải nghiệm làm mát mạnh mẽ, yên tĩnh với 3 tốc độ và xoay nhẹ nhàng để tạo sự thoải mái cá nhân. Được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao và thiết kế hiện đại, thanh lịch, quạt bàn này mang đến độ bền lâu dài và hiệu suất phong cách—hoàn hảo cho mọi không gian.

    Làm mát mạnh mẽ & hoạt động yên tĩnh cho sự thoải mái thực sự.

    • Luồng khí mạnh lên đến 2000 m³/giờ
    • Làm mát yên tĩnh ở mức 35 dB(A) (1)
    • 3 tốc độ cho sự thoải mái cá nhân
    • Xoay tự động & nghiêng đầu
    • Đường kính đầu quạt 35 cm
    Luồng không khí mạnh mẽ giúp giải nhiệt tức thì

    Với công suất làm mát lên đến 2000 m³/giờ và 5 cánh quạt, quạt này tạo ra luồng khí mạnh mẽ loại bỏ không khí đọng, mang đến không gian tràn ngập khí mát để bạn thoải mái cả ngày.

    Làm mát êm ái cho giấc nghỉ không bị quấy rầy

    Hoạt động ở mức âm thanh nhẹ nhàng 35 dB(A) (1)—tương đương với một phòng ngủ yên tĩnh vào ban đêm—quạt này mang đến khả năng làm mát mạnh mẽ trong khi vẫn duy trì môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy, hoàn hảo cho giấc ngủ, công việc hoặc đọc sách.

    Luồng gió phạm vi xa cho hiệu quả làm mát tối đa

    Trải nghiệm luồng không khí mát mẻ lan tỏa xa đến 30 m, đảm bảo làn gió dễ chịu khắp phòng. Dù ở gần hay xa, bạn đều có thể tận hưởng cảm giác mát mẻ đồng đều ở bất kỳ vị trí nào.

    3 mức tốc độ cho làm mát cá nhân hóa

    Tùy chỉnh sự thoải mái của bạn với 3 mức tốc độ điều chỉnh được—từ làn gió nhẹ nhàng đến luồng khí mạnh mẽ. Dễ dàng điều chỉnh mức độ làm mát phù hợp với nhu cầu của bạn chỉ bằng một cái xoay núm.

    Tự động xoay & nghiêng để tiếp cận mọi góc phòng

    Tận hưởng khả năng lưu thông không khí tối ưu với chức năng xoay tự động 80° và đầu quạt nghiêng 30°, được thiết kế để mang đến làn gió mát mẻ khắp căn phòng.

    Được thiết kế với độ bền cao và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt

    Với hơn 80 năm chuyên môn về chăm sóc không khí, Philips tiến hành hơn 110 bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao, mùa này qua mùa khác—tất cả được hỗ trợ bởi bảo hành 2 năm để bạn yên tâm.

    Đế XL để đứng ổn định hơn

    Đế cực lớn giúp quạt đứng ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng rung lắc ngay cả ở tốc độ cao hơn để có trải nghiệm làm mát an toàn và đáng tin cậy hơn.

    Được thiết kế cho ngôi nhà của bạn

    Thiết kế thanh lịch, bền bỉ phù hợp với mọi không gian nội thất—được chế tạo để sử dụng lâu dài và hòa hợp với môi trường, với đường kính đầu quạt 35 cm.

    Làm mát tiết kiệm năng lượng cho mục đích sử dụng hàng ngày

    Hoạt động với công suất chỉ 35W, quạt này tiêu thụ ít hơn 70 lần so với máy điều hòa di động tiêu chuẩn—giúp bạn luôn mát mẻ trong khi giảm đáng kể mức sử dụng năng lượng và chi phí.

    Dễ lắp đặt & vệ sinh

    Lắp ráp chỉ trong vài bước đơn giản với thiết kế trực quan. Việc vệ sinh rất dễ dàng—chỉ cần lau bề mặt bằng vải khô để duy trì hiệu suất tối ưu.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Màu sắc
      Đen
      Màu phụ
      Xám
      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Vật liệu phụ
      Nhựa

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      35 W
      Mức âm thanh tối thiểu
      35 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      45 dB(A)

    • Hiệu suất

      Luồng gió của quạt
      2000 m³/giờ

    • Khả năng sử dụng

      Cài đặt tốc độ
      3
      Chiều dài dây
      1,8 m
      Dao động
      80°
      Nghiêng dọc
      30°
      Bộ điều khiển từ xa
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Đường kính đầu
      35 cm
      Chiều dài sản phẩm
      35 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      27,6 cm
      Chiều cao sản phẩm
      48,5 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      3,1 kg
      Chiều dài gói hàng
      46,2 cm
      Chiều rộng gói hàng
      27,8 cm
      Chiều cao gói hàng
      42,7 cm
      Trọng lượng gói hàng
      4,8 kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      0 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • (1) Mức âm thanh ở tốc độ thấp nhất.
