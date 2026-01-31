CX1030/01
Thiết kế để yên tĩnh. Chế tạo để mạnh mẽ.
Trải nghiệm làm mát mạnh mẽ, yên tĩnh với 3 tốc độ và xoay nhẹ nhàng để tạo sự thoải mái cá nhân. Được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao và thiết kế hiện đại, thanh lịch, quạt bàn này mang đến độ bền lâu dài và hiệu suất phong cách—hoàn hảo cho mọi không gian.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với công suất làm mát lên đến 2000 m³/giờ và 5 cánh quạt, quạt này tạo ra luồng khí mạnh mẽ loại bỏ không khí đọng, mang đến không gian tràn ngập khí mát để bạn thoải mái cả ngày.
Hoạt động ở mức âm thanh nhẹ nhàng 35 dB(A) (1)—tương đương với một phòng ngủ yên tĩnh vào ban đêm—quạt này mang đến khả năng làm mát mạnh mẽ trong khi vẫn duy trì môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy, hoàn hảo cho giấc ngủ, công việc hoặc đọc sách.
Trải nghiệm luồng không khí mát mẻ lan tỏa xa đến 30 m, đảm bảo làn gió dễ chịu khắp phòng. Dù ở gần hay xa, bạn đều có thể tận hưởng cảm giác mát mẻ đồng đều ở bất kỳ vị trí nào.
Tùy chỉnh sự thoải mái của bạn với 3 mức tốc độ điều chỉnh được—từ làn gió nhẹ nhàng đến luồng khí mạnh mẽ. Dễ dàng điều chỉnh mức độ làm mát phù hợp với nhu cầu của bạn chỉ bằng một cái xoay núm.
Tận hưởng khả năng lưu thông không khí tối ưu với chức năng xoay tự động 80° và đầu quạt nghiêng 30°, được thiết kế để mang đến làn gió mát mẻ khắp căn phòng.
Với hơn 80 năm chuyên môn về chăm sóc không khí, Philips tiến hành hơn 110 bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao, mùa này qua mùa khác—tất cả được hỗ trợ bởi bảo hành 2 năm để bạn yên tâm.
Đế cực lớn giúp quạt đứng ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng rung lắc ngay cả ở tốc độ cao hơn để có trải nghiệm làm mát an toàn và đáng tin cậy hơn.
Thiết kế thanh lịch, bền bỉ phù hợp với mọi không gian nội thất—được chế tạo để sử dụng lâu dài và hòa hợp với môi trường, với đường kính đầu quạt 35 cm.
Hoạt động với công suất chỉ 35W, quạt này tiêu thụ ít hơn 70 lần so với máy điều hòa di động tiêu chuẩn—giúp bạn luôn mát mẻ trong khi giảm đáng kể mức sử dụng năng lượng và chi phí.
Lắp ráp chỉ trong vài bước đơn giản với thiết kế trực quan. Việc vệ sinh rất dễ dàng—chỉ cần lau bề mặt bằng vải khô để duy trì hiệu suất tối ưu.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Quốc gia xuất xứ
