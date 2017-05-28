Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
CTE168BK/74
Thiết kế đơn giản ẩn chứa khả năng ấn tượng
Philips E168 được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại có khả năng hoạt động tuyệt vời với pin 1600mAh, màn hình 2,4 inch QVGA 240x320, đài FM và hai SIM. Tất cả các tính năng này được kết hợp cùng nhau nhằm xác định lại chính xác chất lượng của liên lạc di động là gì.
E168
Đen
Tại sao lại phải mò mẫm trong bóng tối để tìm chìa khóa hoặc công tắc đèn? Chỉ cần có đèn pin tích hợp tiện lợi bên trong điện thoại, bạn sẽ có chất lượng ánh sáng tốt trong mọi tình huống.
Nghe đài FM tiện lợi theo cách bạn muốn: qua loa ngoài điện thoại hay bằng tai nghe. Chỉ cần cắm tai nghe vào, chiếc tai nghe này sẽ đóng vai trò là ăng-ten, sau đó chọn đài nghe của bạn trong menu.
Điện thoại di động Philips trang bị pin 1600mAh bền lâu, cho phép kết nối trơn tru khi đang di chuyển. Với hiệu suất pin cao, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc bỏ lỡ các cuộc gọi từ gia đình hay nơi làm việc nữa.
Đánh giá
Thẻ nhớ MicroSD không được bao gồm.
Bộ sạc điện thoại di động có thể mang theo, dành cho các thiết bị được cấp nguồn qua USB, điện áp sạc đầu ra là 5V và dòng điện ra tối đa 1000mA.