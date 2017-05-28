Pin 1600mAh bền lâu

Điện thoại di động Philips trang bị pin 1600mAh bền lâu, cho phép kết nối trơn tru khi đang di chuyển. Với hiệu suất pin cao, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc bỏ lỡ các cuộc gọi từ gia đình hay nơi làm việc nữa.