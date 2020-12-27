Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
CR2032P5B/59
Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ
Cung cấp hiệu suất lâu dài trong các thiết bị điện tử nhỏ sử dụng hàng ngày
5 viên
Lithium
Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.
Đánh giá
Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.