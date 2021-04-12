Pin vẫn còn mới để sử dụng lên đến 5 năm

Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.