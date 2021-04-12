Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
CR2032P2L/40
Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ
Cung cấp hiệu suất lâu dài trong các thiết bị điện tử nhỏ sử dụng hàng ngày
3V
Lithium
Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.
Các công nghệ Lithium, Silver (Bạc) và Alkaline (Kiềm) cung cấp công suất tối đa đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài cho các thiết bị nhỏ.
Mọi loại pin đều bị hao hụt năng lượng khi không sử dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng pin chứa ít nhất 80% năng lượng ban đầu trong thời gian tốt nhất trước ngày.
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