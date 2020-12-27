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Ngừng sản xuất

MinicellsPin cúc áo

CR2016P5B/59

Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ

Cung cấp hiệu suất lâu dài trong các thiết bị điện tử nhỏ sử dụng hàng ngày

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Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ

  • 5 viên

  • Lithium

Pin Lithium của Philips chứa 0% cadimi, thủy ngân, chì

Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.

Công nghệ Lithium, Silver và Alkaline cho các thiết bị nhỏ

Các công nghệ Lithium, Silver (Bạc) và Alkaline (Kiềm) cung cấp công suất tối đa đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài cho các thiết bị nhỏ.

Hiệu suất lâu dài, đáng tin cậy

Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.