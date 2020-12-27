Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
CR2016P5B/59
Công nghệ chất lượng hàng đầu dành cho các thiết bị nhỏ
Cung cấp hiệu suất lâu dài trong các thiết bị điện tử nhỏ sử dụng hàng ngày
5 viên
Lithium
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa các kim loại nặng có hại như cadimi, thủy ngân và chì.
Các công nghệ Lithium, Silver (Bạc) và Alkaline (Kiềm) cung cấp công suất tối đa đáng tin cậy và thời gian sử dụng lâu dài cho các thiết bị nhỏ.
Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.
Đánh giá
Để góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hãy sử dụng đối tác hậu cần Green Eletron của chúng tôi để thải bỏ pin một cách có trách nhiệm. Xem trang web https://www.greeneletron.org.br/pilhas để biết thông tin về các điểm thu gom.