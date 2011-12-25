Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
CAM295WH/00
Ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời - thật dễ dàng
Quay video HD đầy đủ và chụp ảnh thật chắc chắn với camcorder ESee CAM295 này. Màn hình cảm ứng 3” cho bạn khả năng điều khiển một cách trực quan, còn các tính năng chỉnh sửa tức thì và thống kê nhanh sẽ giúp bạn chia sẻ những gì bạn muốn ngay lập tức, trên TV và trên mạng.
Video HD đầy đủ rất tuyệt để xem trên TV HD. Nhưng nếu bạn muốn gửi video bằng email hoặc chia sẻ video trên mạng, tệp HD có kích thước lớn phải được nén lại và chuyển sang định dạng phù hợp với email. Máy quay video của bạn thực hiện công việc này bằng cách đưa ra tính năng ghi hình định dạng kép. Bật tính năng này và video của bạn sẽ được ghi đồng thời ở hai định dạng – HD đầy đủ (1080p) và định dạng QWVGA (240p) phù hợp với email. Tính năng này cho phép bạn thưởng thức video ở chế độ đầy đủ nhất trên TV HD, và cho bạn một định dạng để bạn có thể chia sẻ bằng hình thức điện tử ngay lập tức.
Với phần mềm Windows tích hợp sẵn, bạn có thể đăng phim của bạn lên các trang web như YouTube, Facebook, Twitter và Vimeo một cách dễ dàng. Với người dùng Mac, bạn có thể dễ dàng tổ chức, chỉnh sửa và chia sẻ với iMovie của iLife. Với kỹ thuật nén tiên tiến, định dạng video HD (H.264) được sử dụng bởi máy quay video của Philips có thể tạo ra những tệp nhỏ hơn so với những tệp từ các máy quay video chuẩn, máy ảnh số và điện thoại di động mà không làm giảm chất lượng video, vì vậy bạn có thể chia sẻ chúng nhanh hơn! Những tệp này cũng có thể được sử dụng bởi các chương trình khác như iPhoto và Windows Movie Maker.
Đánh giá