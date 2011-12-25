Chia sẻ nhanh để gửi email hoặc đăng lên Facebook/YouTube

Với phần mềm Windows tích hợp sẵn, bạn có thể đăng phim của bạn lên các trang web như YouTube, Facebook, Twitter và Vimeo một cách dễ dàng. Với người dùng Mac, bạn có thể dễ dàng tổ chức, chỉnh sửa và chia sẻ với iMovie của iLife. Với kỹ thuật nén tiên tiến, định dạng video HD (H.264) được sử dụng bởi máy quay video của Philips có thể tạo ra những tệp nhỏ hơn so với những tệp từ các máy quay video chuẩn, máy ảnh số và điện thoại di động mà không làm giảm chất lượng video, vì vậy bạn có thể chia sẻ chúng nhanh hơn! Những tệp này cũng có thể được sử dụng bởi các chương trình khác như iPhoto và Windows Movie Maker.