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Ngừng sản xuất

Máy quay video HD

CAM102SB/00

Ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời - thật dễ dàng

Máy quay video ESee CAM102 cho bạn những khoảnh khắc trong như pha lê - với khả năng ghi hình HD. Quay video bằng cách chạm nút, và chia sẻ nhanh video trên TV và trực tuyến. Kết nối dễ dàng đến các thiết bị với cổng USB tích hợp.

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Hồi tưởng trí nhớ với chất lượng HD

Ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời - thật dễ dàng

Khi cắm thẻ Micro SD cho dung lượng lên đến 32 GB chứa 16 giờ video HD

Khi cắm thẻ Micro SD cho dung lượng lên đến 32 GB chứa 16 giờ video HD

Giờ đây bạn có thể quay với số lượng bất kỳ bạn muốn với khe cắm thẻ nhớ micro SD của máy quay video Philips. Kích thước nhỏ, nhưng dung lượng lưu trữ lớn, thẻ micro SD lưu trữ an toàn tất cả video và ảnh của bạn. Kích thước nhỏ cũng có nghĩa là việc bạn mang thêm một vài thẻ nhớ sẽ không có vấn đề gì. Khe cắm thẻ trên máy quay video có thể nhận tất cả các loại thẻ micro SD phổ biến, cho phép bạn mở rộng bộ nhớ lên đến 32 GB, chứa được 16 giờ video HD. Hãy tiếp tục và nhấp chuột.

Phần mềm chỉnh sửa phim cho video tùy biến

Hồi tưởng trí nhớ rất chi tiết với video HD đầy đủ

Hồi tưởng trí nhớ rất chi tiết với video HD đầy đủ

Quay và thưởng thức video với chất lượng độ nét cao đầy đủ (HD đầy đủ 1080p). "1080" là độ phân giải màn hình, tính theo số dòng hàng ngang trên màn hình. “p” có nghĩa là quét tăng dần, hay sự xuất hiện tuần tự của các dòng trong từng khung hình. 1080p cho chất lượng video cao cấp thường thấy trong các loại điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số điển hình. Bên cạnh đó, máy quay video sử dụng cùng định dạng video như đầu phát và đĩa Blu-ray – H.264. Định dạng có độ phức tạp cao này mang đến chất lượng hình ảnh HD cao cấp, cho phép bạn thưởng thức hồi ức trong như pha lê trên video.

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