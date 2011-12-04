Khi cắm thẻ Micro SD cho dung lượng lên đến 32 GB chứa 16 giờ video HD

Giờ đây bạn có thể quay với số lượng bất kỳ bạn muốn với khe cắm thẻ nhớ micro SD của máy quay video Philips. Kích thước nhỏ, nhưng dung lượng lưu trữ lớn, thẻ micro SD lưu trữ an toàn tất cả video và ảnh của bạn. Kích thước nhỏ cũng có nghĩa là việc bạn mang thêm một vài thẻ nhớ sẽ không có vấn đề gì. Khe cắm thẻ trên máy quay video có thể nhận tất cả các loại thẻ micro SD phổ biến, cho phép bạn mở rộng bộ nhớ lên đến 32 GB, chứa được 16 giờ video HD. Hãy tiếp tục và nhấp chuột.