BT1214/15
Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định
Máy tạo kiểu râu này có các lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén, duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu. Máy được thiết kế để sạc điện bằng cáp USB, sạc điện đầy trong 8 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 60 phút.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Các lưỡi cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips 3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.
Có thể sạc pin của máy tạo kiểu râu qua cáp USB, sạc điện đầy trong 8 giờ cho thời gian chạy lên tới 60 phút.
Máy tạo kiểu râu đi kèm cáp USB cho phép bạn kết nối với máy tính hoặc bộ chuyển đổi USB để sạc pin dễ dàng và thuận tiện. Bộ chuyển đổi không được bán kèm (khuyến nghị sử dụng bộ chuyển đổi Philips HQ80).
Đèn xanh lá cây trên đầu nối cho bạn biết khi nào thiết bị của bạn đang sạc.
Mũi lưỡi cắt được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và tránh làm trầy xước và kích ứng da.
Khóa du lịch trên nút bật/tắt để ngăn bật máy do vô tình.
Vệ sinh dễ dàng, chỉ cần bật đầu cắt ra và dùng bàn chải đi kèm để chải sạch các sợi râu. Không cần tra dầu.
Máy tỉa này cắt tỉa lông nhanh chóng, cầm thoải mái và dễ sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tỉa những vùng lông khó tiếp cận một cách dễ dàng hơn.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.
Bạn có thể chọn lược tỉa râu ngắn 1mm hoặc một trong 3 lược tỉa ria mép là 3mm, 5mm và 7mm để tạo kiểu râu theo ý muốn. Nếu không, bạn có thể tháo lược tỉa ra và cạo râu đến 0,5mm.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
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