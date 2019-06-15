Cụm từ tìm kiếm

  • Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định

    Beardtrimmer series 1000 Máy tạo kiểu râu

    BT1214/15

    Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định

    Máy tạo kiểu râu này có các lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén, duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu. Máy được thiết kế để sạc điện bằng cáp USB, sạc điện đầy trong 8 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 60 phút.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 849.000 đ

    Beardtrimmer series 1000 Máy tạo kiểu râu

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy tạo kiểu râu

    Vận hành bền bỉ, hiệu suất ổn định

    Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén

    • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
    • Chạy bằng pin được 60 phút/sạc 8 giờ
    • Sạc USB
    • 1 lược tỉa râu ngắn, 3 lược tỉa ria mép
    Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

    Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

    Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Các lưỡi cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips 3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

    Chạy bằng pin được tối đa 60 phút sau khi sạc 8 giờ

    Chạy bằng pin được tối đa 60 phút sau khi sạc 8 giờ

    Có thể sạc pin của máy tạo kiểu râu qua cáp USB, sạc điện đầy trong 8 giờ cho thời gian chạy lên tới 60 phút.

    Cáp USB cho phép sạc pin thuận tiện

    Cáp USB cho phép sạc pin thuận tiện

    Máy tạo kiểu râu đi kèm cáp USB cho phép bạn kết nối với máy tính hoặc bộ chuyển đổi USB để sạc pin dễ dàng và thuận tiện. Bộ chuyển đổi không được bán kèm (khuyến nghị sử dụng bộ chuyển đổi Philips HQ80).

    Biết khi nào cần sạc

    Biết khi nào cần sạc

    Đèn xanh lá cây trên đầu nối cho bạn biết khi nào thiết bị của bạn đang sạc.

    Lưỡi cắt thân thiện với làn da để tiếp xúc êm ái với da

    Lưỡi cắt thân thiện với làn da để tiếp xúc êm ái với da

    Mũi lưỡi cắt được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và tránh làm trầy xước và kích ứng da.

    Khóa du lịch để tránh bật máy do vô tình

    Khóa du lịch để tránh bật máy do vô tình

    Khóa du lịch trên nút bật/tắt để ngăn bật máy do vô tình.

    Đầu cạo có thể tháo rời để dễ làm sạch

    Đầu cạo có thể tháo rời để dễ làm sạch

    Vệ sinh dễ dàng, chỉ cần bật đầu cắt ra và dùng bàn chải đi kèm để chải sạch các sợi râu. Không cần tra dầu.

    Dễ cầm

    Dễ cầm

    Máy tỉa này cắt tỉa lông nhanh chóng, cầm thoải mái và dễ sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tỉa những vùng lông khó tiếp cận một cách dễ dàng hơn.

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.

    Chọn độ dài râu 1-3-5-7mm hoặc tỉa ngắn nhất

    Bạn có thể chọn lược tỉa râu ngắn 1mm hoặc một trong 3 lược tỉa ria mép là 3mm, 5mm và 7mm để tạo kiểu râu theo ý muốn. Nếu không, bạn có thể tháo lược tỉa ra và cạo râu đến 0,5mm.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Lược
      • 1 lược tỉa râu ngắn (1mm)
      • 3 lược tỉa ria mép (3, 5, 7 mm)

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      NiMH
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Sạc điện
      • Sạc USB
      • Sạc điện đầy trong 8 giờ
      Bộ chuyển đổi
      Không đi kèm

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm dễ dàng thuận tiện

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Không cần dầu bôi trơn

    • Hệ thống cắt

      Bộ phận cắt
      Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
      Độ rộng lưỡi cắt
      32  mm
      Độ chính xác (cữ lược)
      1mm
      Răng lược không gây xước
      Để thoải mái hơn

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      • Chỉ báo pin yếu
      • Chỉ báo sạc
      Vệ sinh
      Làm sạch khô bằng bàn chải
      Vận hành
      Sử dụng không dây
      Khóa du lịch

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox