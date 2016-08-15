BHS675/00
Cho bạn mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn
Vivid Ends là máy ép tóc đầu tiên của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ những ngọn tóc dễ gãy rụng. Nhờ vào Công nghệ SplitStop cao cấp, bạn có thể tận hưởng một mái tóc đẹp rạng ngời và khỏe mạnh.Xem tất cả lợi ích
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Bí mật giúp ngăn tóc chẻ ngọn một cách tối ưu của chúng tôi chính là Công nghệ SplitStop mới. Công nghệ này là sự kết hợp độc đáo giữa cảm biến UniTemp và các thanh gốm trơn để bảo vệ tóc khỏe mạnh. Cảm biến UniTemp bảo vệ tóc bạn tránh bị tiếp xúc với nhiệt độ cao không cần thiết và các tấm tạo kiểu đảm bảo ma sát thấp cho hiệu quả ngăn tóc chẻ ngọn tối ưu.
Cảm biến UniTemp cung cấp nhiệt độ tạo kiểu ổn định hơn, bảo vệ tóc bạn tránh bị tiếp xúc với nhiệt độ cao không cần thiết cho hiệu suất cải tiến: Đạt được hiệu quả tương tự với cài đặt nhiệt độ thấp hơn 20°C**. Tạo kiểu hoàn hảo và sợi tóc được chăm sóc khỏe mạnh dài lâu.
Chất sừng keratin là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc luôn khỏe đẹp. Các thanh gốm được pha thêm keratin giúp chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của bạn.
Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.
Các thanh ép tóc có chiều dài sử dụng tới 105mm, giúp ép thẳng tóc nhanh và dễ dàng hơn.
Các thanh ép được phủ gốm trơn để trượt êm ái và tránh làm hư tóc trong khi tạo kiểu.
Màn hình kỹ thuật số với 11 cài đặt nhiệt độ lên tới 230°C, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại tóc, giảm hư hại tóc.
Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát. Bạn có thể giữ an toàn đầu làm mát này trong khi uốn cho mái tóc xoăn đẹp bồng bềnh.
Máy tạo kiểu tóc này có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây.
Sử dụng thuận tiện nhờ vào dây điện dài 1,8m.
Máy tạo kiểu này được trang bị tính năng tự động ngắt điện. Tính năng này được thiết kế giúp bạn không phải lo nghĩ. Nếu vẫn bật, thiết bị sẽ tự động tắt sau 30 phút.
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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