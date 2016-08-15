Cụm từ tìm kiếm

  • Cho bạn mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn Cho bạn mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn Cho bạn mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn

    StraightCare Máy ép tóc Vivid Ends

    BHS675/00

    Cho bạn mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn

    Vivid Ends là máy ép tóc đầu tiên của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ những ngọn tóc dễ gãy rụng. Nhờ vào Công nghệ SplitStop cao cấp, bạn có thể tận hưởng một mái tóc đẹp rạng ngời và khỏe mạnh.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.490.000 đ

    StraightCare Máy ép tóc Vivid Ends

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy ép tóc

    Cho bạn mái tóc đẹp thu hút mọi ánh nhìn

    Giảm tóc chẻ ngọn tới 95%*

    • với công nghệ SplitStop
    • giúp ngăn tóc chẻ ngọn
    • Điều tiết ion
    • Phủ keratin
    Công nghệ SplitStop giúp ngăn tóc chẻ ngọn một cách tối ưu

    Công nghệ SplitStop giúp ngăn tóc chẻ ngọn một cách tối ưu

    Bí mật giúp ngăn tóc chẻ ngọn một cách tối ưu của chúng tôi chính là Công nghệ SplitStop mới. Công nghệ này là sự kết hợp độc đáo giữa cảm biến UniTemp và các thanh gốm trơn để bảo vệ tóc khỏe mạnh. Cảm biến UniTemp bảo vệ tóc bạn tránh bị tiếp xúc với nhiệt độ cao không cần thiết và các tấm tạo kiểu đảm bảo ma sát thấp cho hiệu quả ngăn tóc chẻ ngọn tối ưu.

    Cảm biến UniTemp tạo kiểu tóc đẹp bằng ít nhiệt hơn

    Cảm biến UniTemp tạo kiểu tóc đẹp bằng ít nhiệt hơn

    Cảm biến UniTemp cung cấp nhiệt độ tạo kiểu ổn định hơn, bảo vệ tóc bạn tránh bị tiếp xúc với nhiệt độ cao không cần thiết cho hiệu suất cải tiến: Đạt được hiệu quả tương tự với cài đặt nhiệt độ thấp hơn 20°C**. Tạo kiểu hoàn hảo và sợi tóc được chăm sóc khỏe mạnh dài lâu.

    Phủ keratin để chăm sóc tóc tốt hơn

    Phủ keratin để chăm sóc tóc tốt hơn

    Chất sừng keratin là thành phần chính cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc luôn khỏe đẹp. Các thanh gốm được pha thêm keratin giúp chăm sóc tốt hơn cho mái tóc của bạn.

    Chăm sóc tốt hơn với điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không xoăn rối

    Chăm sóc tốt hơn với điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không xoăn rối

    Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.

    Các thanh ép dài tăng cường (105mm) để ép tóc nhanh chóng và dễ dàng

    Các thanh ép dài tăng cường (105mm) để ép tóc nhanh chóng và dễ dàng

    Các thanh ép tóc có chiều dài sử dụng tới 105mm, giúp ép thẳng tóc nhanh và dễ dàng hơn.

    Lớp phủ gốm để trượt êm ái và ngăn hư hại tóc

    Lớp phủ gốm để trượt êm ái và ngăn hư hại tóc

    Các thanh ép được phủ gốm trơn để trượt êm ái và tránh làm hư tóc trong khi tạo kiểu.

    11 cài đặt nhiệt độ kỹ thuật số giúp kiểm soát hoàn toàn

    11 cài đặt nhiệt độ kỹ thuật số giúp kiểm soát hoàn toàn

    Màn hình kỹ thuật số với 11 cài đặt nhiệt độ lên tới 230°C, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại tóc, giảm hư hại tóc.

    Đầu mát giúp tạo những lọn tóc gợn sóng và quăn dễ dàng

    Đầu mát giúp tạo những lọn tóc gợn sóng và quăn dễ dàng

    Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát. Bạn có thể giữ an toàn đầu làm mát này trong khi uốn cho mái tóc xoăn đẹp bồng bềnh.

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây

    Máy tạo kiểu tóc này có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây.

    Dây điện nguồn 1,8m

    Dây điện nguồn 1,8m

    Sử dụng thuận tiện nhờ vào dây điện dài 1,8m.

    Tự động ngắt điện để sử dụng an toàn

    Tự động ngắt điện để sử dụng an toàn

    Máy tạo kiểu này được trang bị tính năng tự động ngắt điện. Tính năng này được thiết kế giúp bạn không phải lo nghĩ. Nếu vẫn bật, thiết bị sẽ tự động tắt sau 30 phút.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8 m
      Điện áp
      110-240  V
      Thời gian làm nóng
      30 giây
      Bộ phận làm nóng
      Bộ tạo nhiệt hiệu suất cao
      Kích thước thanh uốn
      25x105 mm
      Tự động chuyển về chế độ chờ
      Có, sau 30 phút

    • Đặc điểm

      Lớp phủ bằng gốm
      Dây xoay
      Móc treo bảo quản

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Chăm sóc ion

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • sau 2 năm thử nghiệm ép tóc ở 200°C theo nhiệt độ sử dụng trung bình của khu vực Châu Âu, tóc không chẻ ngọn
    • * thử nghiệm trên người tiêu dùng và nhiệt độ tóc so với HP8344
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox