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  • Tạo kiểu tóc ít hư tổn do nhiệt* Tạo kiểu tóc ít hư tổn do nhiệt* Tạo kiểu tóc ít hư tổn do nhiệt*

    5000 Series Máy ép tóc

    BHS530/00

    Tạo kiểu tóc ít hư tổn do nhiệt*

    Công nghệ ThermoShield cung cấp nhiệt độ tạo kiểu ổn định từ chân tóc đến ngọn, tóc ít bị hư tổn do nhiệt và tóc chắc khỏe. Chế độ chăm sóc ion gấp 2 lần làm tăng vẻ bóng mượt của tóc, kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 2.075.000 đ

    5000 Series Máy ép tóc

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    Tạo kiểu tóc ít hư tổn do nhiệt*

    với công nghệ ThermoShield

    • Công nghệ ThermoShield
    • Ép thẳng tóc nhanh hơn 50%
    • Các tấm kẹp uốn cong trơn hơn 35%
    • Chăm sóc ion gấp 2 lần
    Công nghệ ThermoShield bảo vệ tóc ít bị hư tổn hơn do nhiệt

    Công nghệ ThermoShield bảo vệ tóc ít bị hư tổn hơn do nhiệt

    Công nghệ ThermoShield cho phép bạn tạo kiểu tóc ít bị hư tổn hơn do nhiệt. Cảm biến của máy điều chỉnh nhiệt độ để bạn tạo kiểu tóc và bảo vệ tóc một cách tối ưu từ chân đến ngọn.

    Các tấm kẹp làm bằng gốm được tẩm dầu argan, dễ trượt trên tóc

    Các tấm kẹp làm bằng gốm được tẩm dầu argan, dễ trượt trên tóc

    Máy ép tóc sử dụng các tấm kẹp làm bằng gốm trơn được tẩm dầu argan để lướt nhẹ trên tóc của bạn, tạo cảm giác mượt mà đồng thời giúp tạo kiểu tóc nhanh chóng và dễ dàng.

    Duỗi thẳng hoặc uốn xoăn cho nhiều kiểu tóc khác nhau

    Duỗi thẳng hoặc uốn xoăn cho nhiều kiểu tóc khác nhau

    Bạn có thể tạo mọi kiểu tóc yêu thích từ kiểu tóc thẳng bóng mượt và sang trọng cho đến những lọn tóc xoăn bồng bềnh, hay những lọn tóc rẽ ngôi.

    Phạm vi nhiệt độ từ 120°C đến 230°C

    Phạm vi nhiệt độ từ 120°C đến 230°C

    Phạm vi nhiệt độ từ 120°C đến 230°C để cố định kiểu tóc bền lâu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ hư tổn tóc.

    Tấm kẹp dài 105 mm giúp ép thẳng tóc nhanh chóng và dễ dàng

    Tấm kẹp dài 105 mm giúp ép thẳng tóc nhanh chóng và dễ dàng

    Các tấm kẹp 105 mm dài hơn cho phép tiếp xúc tốt hơn với tóc, giúp bạn có được mái tóc thẳng hoàn hảo dễ dàng hơn và trong thời gian ngắn hơn.

    Màn hình nhiệt độ cải tiến dễ đọc

    Màn hình nhiệt độ cải tiến dễ đọc

    Sự kết hợp độc đáo giữa vòng xoay chỉnh nhiệt độ 360° và màn hình LED giúp bạn kiểm soát nhiệt độ chính xác.

    Đầu mát giúp sử dụng dễ dàng và an toàn hơn

    Đầu mát giúp sử dụng dễ dàng và an toàn hơn

    Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát; bạn có thể giữ an toàn đầu mát này trong khi đang tạo kiểu tóc với tính năng dễ sử dụng tối ưu.

    Đi kèm tấm lót cuộn chịu nhiệt

    Đi kèm tấm lót cuộn chịu nhiệt

    Máy đi kèm tấm lót cuộn chịu nhiệt để bạn dễ dàng bảo quản máy trên bàn, trong ngăn tủ hoặc mang theo tạo kiểu tóc khi đi du lịch.

    Ép thẳng tóc nhanh hơn 50%**

    Các tấm kẹp trơn giúp máy ép tóc trượt dễ dàng qua tóc, nhờ vậy bạn có thể tiết kiệm thời gian tạo kiểu và có được một mái tóc thẳng mượt lâu hơn.

    Các tấm kẹp uốn cong trơn hơn 35%*** để tạo kiểu tóc nhẹ nhàng

    Các tấm kẹp trơn hơn 35%, uốn cong linh hoạt, trượt dễ dàng qua tóc. Các tấm kẹp uốn cong được làm bằng gốm cải tiến sẽ di chuyển để điều chỉnh áp lực lên tóc, đảm bảo phân phối nhiệt và áp lực đồng đều trên tóc để tạo kiểu tóc đẹp.

    Chăm sóc ion gấp 2 lần*** cho mái tóc bóng mượt, không quăn rối

    Hệ thống ion mạnh mẽ này chăm sóc ion gấp 2 lần mỗi lần tạo kiểu, tăng cường độ bóng cho tóc của bạn. Những ion âm trên mỗi cm khối loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.

    Thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây

    Máy ép tóc có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Tấm lót cuộn chịu nhiệt

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8  m
      Điện áp
      110-240  V
      Thời gian làm nóng
      30 giây
      Kích thước thanh uốn
      25x105 mm
      Chế độ cài đặt nhiệt
      12
      Loại điều khiển nhiệt độ
      • Vòng xoay chỉnh nhiệt độ
      • với đèn báo đèn LED
      Nhiệt độ tạo kiểu
      120°C - 230°C
      Tự động chuyển về chế độ chờ
      Có, sau 30 phút
      Công suất chế độ Tắt
      < 0,5 W

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Ánh kim hồng nhạt

    • Đặc điểm

      Dây xoay
      Các tấm vật liệu
      Gốm được tẩm dầu argan
      Móc treo bảo quản
      Khóa tấm kẹp
      Chỉ báo sẵn sàng để sử dụng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Chăm sóc ion
      Ion gấp 2 lần
      Các tấm kẹp di động

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    • Tạo được cùng kiểu tóc khi tiếp xúc với nhiệt thấp hơn ở 180°C so với HP8361 ở 210°C
    • *so với HP8361
    • **so với BHS677
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