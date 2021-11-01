BHS530/00
Tạo kiểu tóc ít hư tổn do nhiệt*
Công nghệ ThermoShield cung cấp nhiệt độ tạo kiểu ổn định từ chân tóc đến ngọn, tóc ít bị hư tổn do nhiệt và tóc chắc khỏe. Chế độ chăm sóc ion gấp 2 lần làm tăng vẻ bóng mượt của tóc, kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.Xem tất cả lợi ích
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Công nghệ ThermoShield cho phép bạn tạo kiểu tóc ít bị hư tổn hơn do nhiệt. Cảm biến của máy điều chỉnh nhiệt độ để bạn tạo kiểu tóc và bảo vệ tóc một cách tối ưu từ chân đến ngọn.
Máy ép tóc sử dụng các tấm kẹp làm bằng gốm trơn được tẩm dầu argan để lướt nhẹ trên tóc của bạn, tạo cảm giác mượt mà đồng thời giúp tạo kiểu tóc nhanh chóng và dễ dàng.
Bạn có thể tạo mọi kiểu tóc yêu thích từ kiểu tóc thẳng bóng mượt và sang trọng cho đến những lọn tóc xoăn bồng bềnh, hay những lọn tóc rẽ ngôi.
Phạm vi nhiệt độ từ 120°C đến 230°C để cố định kiểu tóc bền lâu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ hư tổn tóc.
Các tấm kẹp 105 mm dài hơn cho phép tiếp xúc tốt hơn với tóc, giúp bạn có được mái tóc thẳng hoàn hảo dễ dàng hơn và trong thời gian ngắn hơn.
Sự kết hợp độc đáo giữa vòng xoay chỉnh nhiệt độ 360° và màn hình LED giúp bạn kiểm soát nhiệt độ chính xác.
Đầu của máy tạo kiểu tóc được làm từ vật liệu cách nhiệt đặc biệt để giữ mát; bạn có thể giữ an toàn đầu mát này trong khi đang tạo kiểu tóc với tính năng dễ sử dụng tối ưu.
Máy đi kèm tấm lót cuộn chịu nhiệt để bạn dễ dàng bảo quản máy trên bàn, trong ngăn tủ hoặc mang theo tạo kiểu tóc khi đi du lịch.
Các tấm kẹp trơn giúp máy ép tóc trượt dễ dàng qua tóc, nhờ vậy bạn có thể tiết kiệm thời gian tạo kiểu và có được một mái tóc thẳng mượt lâu hơn.
Các tấm kẹp trơn hơn 35%, uốn cong linh hoạt, trượt dễ dàng qua tóc. Các tấm kẹp uốn cong được làm bằng gốm cải tiến sẽ di chuyển để điều chỉnh áp lực lên tóc, đảm bảo phân phối nhiệt và áp lực đồng đều trên tóc để tạo kiểu tóc đẹp.
Hệ thống ion mạnh mẽ này chăm sóc ion gấp 2 lần mỗi lần tạo kiểu, tăng cường độ bóng cho tóc của bạn. Những ion âm trên mỗi cm khối loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.
Máy ép tóc có thời gian làm nóng nhanh, sẵn sàng sử dụng trong 30 giây.
Phụ kiện
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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