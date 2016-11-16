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Ngừng sản xuất

Máy uốn tóc Easy Natural

BHH777/00

4

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên

Máy uốn tóc Philips Easy Natural giúp dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp kể cả phần tóc ở sau gáy. Máy có thiết kế dạng hình hoa tulip độc đáo và các thanh ép thông minh giúp giữ cố định tóc trong khi tạo kiểu, cho phép bạn tạo ra lọn tóc xoăn chỉ trong một lần uốn.

Xem tất cả lợi ích

Kể cả phần tóc ở sau gáy

Dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên

  • Hình hoa tulip

  • Kẹp và uốn một lần chạm

  • Thiết kế an toàn chống nhiệt

  • Gọn nhẹ

Được thiết kế độc đáo để tạo ra những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên

Được thiết kế độc đáo để tạo ra những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên

Máy uốn tóc Philips Easy Natural có kiểu dáng hình hoa tulip độc đáo để tạo ra những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên mà không mất nhiều công sức.

Kẹp tự động để uốn xoăn chỉ bằng một tay

Kẹp tự động để uốn xoăn chỉ bằng một tay

Các thanh kẹp và uốn của Máy uốn tóc Philips Easy Natural tự động kẹp và giữ cố định tóc trong khi tạo kiểu, nhờ vậy bạn có thể uốn xoăn tóc chỉ trong một lần uốn và chỉ bằng một tay.

Bảo vệ tránh bị bỏng do vô tình chạm vào

Bảo vệ tránh bị bỏng do vô tình chạm vào

Do các thanh tạo kiểu được bảo vệ, bạn sẽ không phải lo lắng bị bỏng nếu vô tình chạm tay vào máy.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
3
2
1

16/11/2016

Singapore

Singapore

Great for beginners!

I think this product is meant for those who have short to medium length hair. The biggest constraint is the size of the curler. You can only grab a really small section of your hair and this takes up a bit of time. The ceramic plate makes it really easy to style. You can just slide it all the way to the ends and curl your hair. I'm glad that I don't have to worry about accidentally burning my hands and face while curling my hair. Lolsss

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho BHH777/03 Easy Natural Curler

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho BHH777/03 Easy Natural Curler

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Được kiểm tra năm 2014.