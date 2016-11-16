Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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Dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên
Máy uốn tóc Philips Easy Natural giúp dễ dàng tạo những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp kể cả phần tóc ở sau gáy. Máy có thiết kế dạng hình hoa tulip độc đáo và các thanh ép thông minh giúp giữ cố định tóc trong khi tạo kiểu, cho phép bạn tạo ra lọn tóc xoăn chỉ trong một lần uốn.
Hình hoa tulip
Kẹp và uốn một lần chạm
Thiết kế an toàn chống nhiệt
Gọn nhẹ
Máy uốn tóc Philips Easy Natural có kiểu dáng hình hoa tulip độc đáo để tạo ra những lọn tóc xoăn đẹp tự nhiên mà không mất nhiều công sức.
Các thanh kẹp và uốn của Máy uốn tóc Philips Easy Natural tự động kẹp và giữ cố định tóc trong khi tạo kiểu, nhờ vậy bạn có thể uốn xoăn tóc chỉ trong một lần uốn và chỉ bằng một tay.
Do các thanh tạo kiểu được bảo vệ, bạn sẽ không phải lo lắng bị bỏng nếu vô tình chạm tay vào máy.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
trishtzy
16/11/2016
Singapore
Great for beginners!
I think this product is meant for those who have short to medium length hair. The biggest constraint is the size of the curler. You can only grab a really small section of your hair and this takes up a bit of time. The ceramic plate makes it really easy to style. You can just slide it all the way to the ends and curl your hair. I'm glad that I don't have to worry about accidentally burning my hands and face while curling my hair. Lolsss
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho BHH777/03 Easy Natural Curler
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho BHH777/03 Easy Natural Curler
Được kiểm tra năm 2014.