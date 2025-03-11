Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Cảm biến ThermoShield Advanced
Động cơ DC không chổi than mạnh mẽ
Công nghệ Luồng khí kép
Chế độ Nhẹ nhàng chăm sóc da đầu
Sấy khô chỉ trong vài phút với máy sấy tóc tốc độ cao mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Quay tới 110.000 vòng/phút, động cơ DC không chổi than hiện đại cung cấp luồng khí sấy hiệu quả với tốc độ 228 km/giờ (141 dặm/giờ), giúp bạn nhanh chóng có được mái tóc đẹp.
Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt và duy trì đến 100%** độ chắc khỏe tự nhiên nhờ công nghệ ThermoShield Advanced. Các cảm biến của công nghệ được thiết kế để phát hiện nhiệt độ môi trường 200 lần mỗi giây, sau đó điều chỉnh nhiệt độ sấy để giữ cho tóc được bảo vệ và chắc khỏe. Mái tóc khỏe mạnh và sự an tâm, sau mỗi lần sấy.
Trải nghiệm mái tóc mềm mượt, óng ả nhờ hiệu suất cực kỳ ổn định của công nghệ Luồng khí kép, hút không khí từ hai cửa hút cùng lúc, sau đó cô đọng chúng thành một luồng khí sấy mạnh mẽ. 94% người dùng*** cho biết họ cảm thấy tóc mềm mượt sau khi sử dụng máy sấy tóc Philips Series 8000.
4.9
trên 5
68
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Chai2277
11/03/2025
ประเทศไทย
ไดร์เป่าผม philips
ไดร์เป่าผม philips ใช้ดีแห้งไวเสียงเงียบและทำให้ผมเงางาม เล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป
Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced
Date of Use 2024-02-11
Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced
Date of Use 2024-02-11
BangTan
11/03/2025
ประเทศไทย
ตอบโจทย์ผู้หญิงผมยาวต้องการเป่าแห้งเร็วๆ
ดีม๊ากกกก ลมแรง ผมแห้งเร็วและไม่เสียด้วยค่ะ น้ำหนักก็เบา พกพาได้ไม่ยาก ส่วนตัวคือเริ่ดค่ะ
Ưu điểm
แห้งเร็ว น้ำหนักเบา ผมไม่เสีย
Khuyết điểm
สายสั้นไปนิดนึง
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced
Date of Use 2024-02-11
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced
Date of Use 2024-02-11
หลิน
11/03/2025
ประเทศไทย
ไดร์เป่าแห้งไวใน 3 นาที
ลมแรง เป่าแห้งได้รวดเร็วมาก ถนอมเส้น สามารถปรับความแรงของลมเย็นได้ถึง 3 ระดับ แลือกโมการทำงาน ได้ถึง 4 แบบ
Ưu điểm
ผมแห้งและพกเดินทางสะดวก
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced
Date of Use 2025-02-11
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced
Date of Use 2025-02-11
Được thử nghiệm trên tóc dài 30 cm của người da trắng bằng cách sử dụng mức nhiệt và tốc độ cao nhất
Được thử nghiệm ở chế độ Thermoshield so với sấy khô bằng không khí
Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh
Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh
Được thử nghiệm ở cài đặt nhiệt độ và tốc độ cao nhất
Được thử nghiệm ở chế độ Nóng/Lạnh, so với sấy khô bằng không khí
Không bao gồm dây và phụ kiện
So với Philips BHD530 công suất 2300W, được thử nghiệm ở mức nhiệt và tốc độ cao nhất