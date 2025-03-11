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  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
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  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
  • Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay

Hair Dryer 8000 SeriesMáy sấy tóc với công nghệ ThermoShield Advanced

BHD837/00

4.9
| (68) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này
Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay
Máy sấy tóc Philips Series 8000 sấy tóc ion tốc độ cao nhỏ gọn nhất của chúng tôi, được thiết kế để bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt với cảm biến nhiệt độ ThermoShield Advanced, giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và giàu độ ẩm chỉ trong thời gian ngắn.
Xem tất cả lợi ích

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt, giữ ẩm cho tóc

Máy sấy tóc nhanh nhất của chúng tôi từ trước đến nay

  • Cảm biến ThermoShield Advanced

  • Động cơ DC không chổi than mạnh mẽ

  • Công nghệ Luồng khí kép

  • Chế độ Nhẹ nhàng chăm sóc da đầu

Sấy khô nhanh chóng trong 3 phút hoặc ít hơn*

Sấy khô nhanh chóng trong 3 phút hoặc ít hơn*

Sấy khô chỉ trong vài phút với máy sấy tóc tốc độ cao mạnh mẽ nhất của chúng tôi. Quay tới 110.000 vòng/phút, động cơ DC không chổi than hiện đại cung cấp luồng khí sấy hiệu quả với tốc độ 228 km/giờ (141 dặm/giờ), giúp bạn nhanh chóng có được mái tóc đẹp.

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt

Bảo vệ tóc khỏi tác hại của nhiệt và duy trì đến 100%** độ chắc khỏe tự nhiên nhờ công nghệ ThermoShield Advanced. Các cảm biến của công nghệ được thiết kế để phát hiện nhiệt độ môi trường 200 lần mỗi giây, sau đó điều chỉnh nhiệt độ sấy để giữ cho tóc được bảo vệ và chắc khỏe. Mái tóc khỏe mạnh và sự an tâm, sau mỗi lần sấy.

Tăng độ bóng và giảm xơ rối

Tăng độ bóng và giảm xơ rối

Trải nghiệm mái tóc mềm mượt, óng ả nhờ hiệu suất cực kỳ ổn định của công nghệ Luồng khí kép, hút không khí từ hai cửa hút cùng lúc, sau đó cô đọng chúng thành một luồng khí sấy mạnh mẽ. 94% người dùng*** cho biết họ cảm thấy tóc mềm mượt sau khi sử dụng máy sấy tóc Philips Series 8000.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.9

trên 5

68

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

11/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ไดร์เป่าผม philips

ไดร์เป่าผม philips ใช้ดีแห้งไวเสียงเงียบและทำให้ผมเงางาม เล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป

Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

Date of Use 2024-02-11

Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

Date of Use 2024-02-11

11/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตอบโจทย์ผู้หญิงผมยาวต้องการเป่าแห้งเร็วๆ

ดีม๊ากกกก ลมแรง ผมแห้งเร็วและไม่เสียด้วยค่ะ น้ำหนักก็เบา พกพาได้ไม่ยาก ส่วนตัวคือเริ่ดค่ะ

Ưu điểm

แห้งเร็ว น้ำหนักเบา ผมไม่เสีย

Khuyết điểm

สายสั้นไปนิดนึง

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

Date of Use 2024-02-11

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

Date of Use 2024-02-11

11/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ไดร์เป่าแห้งไวใน 3 นาที

ลมแรง เป่าแห้งได้รวดเร็วมาก ถนอมเส้น สามารถปรับความแรงของลมเย็นได้ถึง 3 ระดับ แลือกโมการทำงาน ได้ถึง 4 แบบ

Ưu điểm

ผมแห้งและพกเดินทางสะดวก

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

Date of Use 2025-02-11

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hair Dryer 8000 Series BHD837/00 ไดร์เป่าผมที่มี ThermoShield Advanced

Date of Use 2025-02-11

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Được thử nghiệm trên tóc dài 30 cm của người da trắng bằng cách sử dụng mức nhiệt và tốc độ cao nhất

  2. Được thử nghiệm ở chế độ Thermoshield so với sấy khô bằng không khí

  3. Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh

  4. Được thử nghiệm với 31 người dùng ở chế độ Nóng/Lạnh

  5. Được thử nghiệm ở cài đặt nhiệt độ và tốc độ cao nhất

  6. Được thử nghiệm ở chế độ Nóng/Lạnh, so với sấy khô bằng không khí

  7. Không bao gồm dây và phụ kiện

  8. So với Philips BHD530 công suất 2300W, được thử nghiệm ở mức nhiệt và tốc độ cao nhất