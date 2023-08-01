BHD720/10
Nhanh hơn 20%*. Nhẹ hơn**. Không bị hư tổn do nhiệt********.
Sấy tóc nhanh khô với Máy sấy tóc Dòng 7000 của Philips. Công nghệ ThermoShield Advanced chủ động cảm nhận và kiểm soát nhiệt độ không khí của máy sấy để bảo vệ tóc bạn không bị hư tổn do nhiệt*********.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hệ thống cảm biến kép liên tục đọc nhiệt độ trong phòng của bạn và chủ động điều chỉnh nhiệt độ sấy 24.000 lần mỗi phiên để bảo vệ tóc bạn không bị quá nóng. Tận hưởng nhiệt độ sấy phù hợp hơn 25% trong bất kỳ môi trường nào*********.
Các cánh quạt cải tiến và máy sưởi được thiết kế đặc biệt của máy sẽ giúp làm khô tóc của bạn chỉ trong 4 phút****.
Bổ sung độ ẩm cho mái tóc mềm mại, bóng khỏe. Công nghệ ion hóa nước tạo ra hàm lượng nước cao hơn 1000 lần so với khi không có máy ion hóa.
Giữ cho mái tóc của bạn suôn mượt và đàn hồi. Công nghệ ion khoáng bảo vệ mái tóc của bạn chống lại những tổn thương bề mặt do tia UV gây ra*****.
Các ion tăng cường độ bóng cho mái tóc của bạn để tạo kiểu bóng mượt, không bị xoăn. Hệ thống ion mạnh mẽ của chúng tôi tạo ra tới 80 triệu ion mỗi phiên sấy tóc******.
Thiết kế công thái học của máy sấy tóc hiện nhẹ hơn 20% để vừa sấy tóc thoải mái vừa tạo kiểu dễ dàng**.
Tính năng thông minh mang lại sự cân bằng giữa không khí nóng và lạnh giúp tăng độ bóng cho tóc*. Công nghệ này phát hiện nhiệt độ môi trường của bạn để mang lại trải nghiệm sấy khô thoải mái lý tưởng quanh năm.
Điều chỉnh phong cách của bạn với 4 cài đặt nhiệt và 2 tốc độ quạt trên bảng đèn LED trực quan. Sử dụng nút Cool Shot để tạo kiểu cho tóc, đây là tính năng cần có đối với người tạo kiểu tóc chuyên nghiệp.
Máy sấy tóc sử dụng năng lượng ít hơn 22% trong khi vẫn mang lại kết quả sấy khô và tạo kiểu tóc chuyên nghiệp********.
Hệ thống sấy hiệu quả hơn giúp cải thiện luồng không khí, áp suất không khí và truyền nhiệt để máy sấy nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn*. Máy sấy tóc 1800W này hoạt động tốt hơn máy sấy tóc Philips 2300W.
Hướng không khí nóng vào đúng nơi bạn cần. Đầu hẹp tạo kiểu được gắn bằng nam châm, khớp vào vị trí một cách hoàn hảo để thao tác nhanh và chi tiết.
Tạo kiểu cho mái tóc xoăn của bạn một cách dễ dàng với đầu tán khí có hình dạng độc đáo của chúng tôi. Sấy tóc thoải mái với phụ kiện đầu sấy từ tính chuyên nghiệp của chúng tôi.
Phụ tùng gắn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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