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  • Nhanh hơn 20%*. Nhẹ hơn**. Không bị hư tổn do nhiệt********. Nhanh hơn 20%*. Nhẹ hơn**. Không bị hư tổn do nhiệt********. Nhanh hơn 20%*. Nhẹ hơn**. Không bị hư tổn do nhiệt********.

    Hair Dryer Dòng 7000

    BHD720/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nhanh hơn 20%*. Nhẹ hơn**. Không bị hư tổn do nhiệt********.

    Sấy tóc nhanh khô với Máy sấy tóc Dòng 7000 của Philips. Công nghệ ThermoShield Advanced chủ động cảm nhận và kiểm soát nhiệt độ không khí của máy sấy để bảo vệ tóc bạn không bị hư tổn do nhiệt*********.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 3.145.000 đ

    Hair Dryer Dòng 7000

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    Nhanh hơn 20%*. Nhẹ hơn**. Không bị hư tổn do nhiệt********.

    với Công nghệ ThermoShield Advanced

    • ThermoShield Advanced
    • Ion nước, ion khoáng, ion gấp 8 lần
    • Tăng độ bóng cho tóc 60%*********
    • Sấy khô nhanh 4 phút
    • Sấy khô nhanh hơn 20%** so với máy sấy 2300W
    ThermoShield Advanced bảo vệ tóc bạn không bị quá nóng

    ThermoShield Advanced bảo vệ tóc bạn không bị quá nóng

    Hệ thống cảm biến kép liên tục đọc nhiệt độ trong phòng của bạn và chủ động điều chỉnh nhiệt độ sấy 24.000 lần mỗi phiên để bảo vệ tóc bạn không bị quá nóng. Tận hưởng nhiệt độ sấy phù hợp hơn 25% trong bất kỳ môi trường nào*********.

    Luồng khí mạnh mẽ giúp sấy khô nhanh hơn 30%****

    Luồng khí mạnh mẽ giúp sấy khô nhanh hơn 30%****

    Các cánh quạt cải tiến và máy sưởi được thiết kế đặc biệt của máy sẽ giúp làm khô tóc của bạn chỉ trong 4 phút****.

    Ion nước mang lại độ ẩm cho mái tóc của bạn

    Ion nước mang lại độ ẩm cho mái tóc của bạn

    Bổ sung độ ẩm cho mái tóc mềm mại, bóng khỏe. Công nghệ ion hóa nước tạo ra hàm lượng nước cao hơn 1000 lần so với khi không có máy ion hóa.

    Các ion khoáng bảo vệ khỏi tia UV*****

    Các ion khoáng bảo vệ khỏi tia UV*****

    Giữ cho mái tóc của bạn suôn mượt và đàn hồi. Công nghệ ion khoáng bảo vệ mái tóc của bạn chống lại những tổn thương bề mặt do tia UV gây ra*****.

    Hệ thống chăm sóc ion với nhiều ion gấp 8 lần******

    Hệ thống chăm sóc ion với nhiều ion gấp 8 lần******

    Các ion tăng cường độ bóng cho mái tóc của bạn để tạo kiểu bóng mượt, không bị xoăn. Hệ thống ion mạnh mẽ của chúng tôi tạo ra tới 80 triệu ion mỗi phiên sấy tóc******.

    Hiện nhẹ hơn 20% để tạo kiểu thoải mái**

    Hiện nhẹ hơn 20% để tạo kiểu thoải mái**

    Thiết kế công thái học của máy sấy tóc hiện nhẹ hơn 20% để vừa sấy tóc thoải mái vừa tạo kiểu dễ dàng**.

    Chế độ Nóng & Lạnh thông minh giúp tóc bóng mượt hơn tới 60%*

    Chế độ Nóng & Lạnh thông minh giúp tóc bóng mượt hơn tới 60%*

    Tính năng thông minh mang lại sự cân bằng giữa không khí nóng và lạnh giúp tăng độ bóng cho tóc*. Công nghệ này phát hiện nhiệt độ môi trường của bạn để mang lại trải nghiệm sấy khô thoải mái lý tưởng quanh năm.

    Điều chỉnh nhiệt và tốc độ quạt cho mọi kiểu tóc và phong cách

    Điều chỉnh nhiệt và tốc độ quạt cho mọi kiểu tóc và phong cách

    Điều chỉnh phong cách của bạn với 4 cài đặt nhiệt và 2 tốc độ quạt trên bảng đèn LED trực quan. Sử dụng nút Cool Shot để tạo kiểu cho tóc, đây là tính năng cần có đối với người tạo kiểu tóc chuyên nghiệp.

    Sử dụng năng lượng ít hơn 22% để tạo kiểu tóc hiệu quả********

    Sử dụng năng lượng ít hơn 22% để tạo kiểu tóc hiệu quả********

    Máy sấy tóc sử dụng năng lượng ít hơn 22% trong khi vẫn mang lại kết quả sấy khô và tạo kiểu tóc chuyên nghiệp********.

    Làm khô tóc nhanh hơn 20% so với máy sấy tóc 2300W*

    Làm khô tóc nhanh hơn 20% so với máy sấy tóc 2300W*

    Hệ thống sấy hiệu quả hơn giúp cải thiện luồng không khí, áp suất không khí và truyền nhiệt để máy sấy nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn*. Máy sấy tóc 1800W này hoạt động tốt hơn máy sấy tóc Philips 2300W.

    Đầu sấy tạo kiểu từ tính gắn dễ dàng

    Đầu sấy tạo kiểu từ tính gắn dễ dàng

    Hướng không khí nóng vào đúng nơi bạn cần. Đầu hẹp tạo kiểu được gắn bằng nam châm, khớp vào vị trí một cách hoàn hảo để thao tác nhanh và chi tiết.

    Đầu tán khí tạo kiểu tóc dày có đầu sấy tạo kiểu từ tính

    Đầu tán khí tạo kiểu tóc dày có đầu sấy tạo kiểu từ tính

    Tạo kiểu cho mái tóc xoăn của bạn một cách dễ dàng với đầu tán khí có hình dạng độc đáo của chúng tôi. Sấy tóc thoải mái với phụ kiện đầu sấy từ tính chuyên nghiệp của chúng tôi.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ tùng gắn

      Đầu sấy
      11 m
      Đầu tán khí từ tính

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất
      1800 W
      Điện áp
      220-240 V
      Động cơ
      DC
      Chiều dài cáp
      1,8 m
      Công suất chế độ Tắt
      < 0,3 W

    • Đặc điểm

      Móc treo bảo quản
      Chế độ cài đặt nhiệt/tốc độ
      8

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Công nghệ Ion
      • Ion gấp 8 lần
      • Ion nước
      • Ion khoáng

    Badge-D2C

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    • so với máy sấy Philips S5000 2300W
    • * so với Philips MoistureProtect HP8280
    • * * dựa trên thời gian sấy trung bình 4 phút
    • * * * dựa trên tóc của người da trắng dài trung bình (40cm) trong môi trường phòng thí nghiệm, ở cài đặt nhiệt và tốc độ cao nhất. Kết quả thực tế có thể khác nhau.
    • * * * * Ion khoáng sau 6 tháng tiếp xúc với tia cực tím
    • * * * * * so với HP8232/20 ở cài đặt cao nhất
    • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 ở cài đặt cao nhất
    • * * * * * * * Cài đặt Thermoshield Advance
    • * * * * * * * * khi sử dụng chế độ nóng và lạnh so với tóc khô tự nhiên. Đã được thử nghiệm tại viện thử nghiệm của bên thứ ba ở Hoa Kỳ.
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