BHD510/00
Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**
Công nghệ ThermoShield giúp bảo vệ tóc không bị quá nóng, bằng cách chủ động kiểm soát nhiệt độ không khí của máy sấy ở mức tối ưu.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cảm biến phát hiện quá nóng chủ động tối ưu hóa và kiểm soát nhiệt độ không khí, bảo vệ tóc của bạn không bị hư tổn** do quá nóng. Tận hưởng trải nghiệm sấy khô thoải mái với công nghệ ThermoShield.
Luồng khí mạnh hơn 2300 W giúp sấy khô tóc nhanh hơn 20%** mà vẫn bảo vệ tóc của bạn.
Động cơ hiệu suất cao của máy sấy tóc này đã được phát triển cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Động cơ tạo ra tốc độ không khí lên đến 110 km/giờ****, giúp sấy khô nhanh và tạo kiểu tóc ấn tượng.
Hệ thống ion cực mạnh này tạo ra tới 80 triệu ion mỗi lần sấy, mang đến cho bạn một mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối.
Dễ dàng chọn lựa chế độ nhiệt và tốc độ phù hợp nhất với tóc và kiểu tóc của bạn. Sáu chế độ cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển chính xác giúp tạo kiểu theo ý muốn.
Nút Cool Shot cung cấp luồng khí mát rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.
Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.
Phụ tùng gắn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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