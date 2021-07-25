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  • Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng** Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng** Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**

    5000 Series Máy sấy tóc

    BHD510/00

    Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**

    Công nghệ ThermoShield giúp bảo vệ tóc không bị quá nóng, bằng cách chủ động kiểm soát nhiệt độ không khí của máy sấy ở mức tối ưu.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.735.000 đ

    5000 Series Máy sấy tóc

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    Sấy tóc nhanh khô, bảo vệ tóc không bị quá nóng**

    với công nghệ ThermoShield

    • 2300 W
    • Công nghệ ThermoShield
    • Chăm sóc ion gấp 4 lần*
    • 3 cài đặt nhiệt và 2 cài đặt tốc độ
    Công nghệ ThermoShield bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng

    Công nghệ ThermoShield bảo vệ tối ưu cho tóc không bị quá nóng

    Cảm biến phát hiện quá nóng chủ động tối ưu hóa và kiểm soát nhiệt độ không khí, bảo vệ tóc của bạn không bị hư tổn** do quá nóng. Tận hưởng trải nghiệm sấy khô thoải mái với công nghệ ThermoShield.

    Sấy khô nhanh hơn 20%*** với luồng khí mạnh 2300 W

    Sấy khô nhanh hơn 20%*** với luồng khí mạnh 2300 W

    Luồng khí mạnh hơn 2300 W giúp sấy khô tóc nhanh hơn 20%** mà vẫn bảo vệ tóc của bạn.

    Một động cơ mạnh mẽ tạo ra tốc độ không khí lên đến 110 km/giờ****

    Một động cơ mạnh mẽ tạo ra tốc độ không khí lên đến 110 km/giờ****

    Động cơ hiệu suất cao của máy sấy tóc này đã được phát triển cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Động cơ tạo ra tốc độ không khí lên đến 110 km/giờ****, giúp sấy khô nhanh và tạo kiểu tóc ấn tượng.

    Chăm sóc ion gấp 4 lần* cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Chăm sóc ion gấp 4 lần* cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Hệ thống ion cực mạnh này tạo ra tới 80 triệu ion mỗi lần sấy, mang đến cho bạn một mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối.

    Điều khiển chính xác với 6 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    Điều khiển chính xác với 6 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    Dễ dàng chọn lựa chế độ nhiệt và tốc độ phù hợp nhất với tóc và kiểu tóc của bạn. Sáu chế độ cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển chính xác giúp tạo kiểu theo ý muốn.

    Sấy mát để tạo kiểu tóc

    Sấy mát để tạo kiểu tóc

    Nút Cool Shot cung cấp luồng khí mát rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ tùng gắn

      Đầu sấy
      11 mm
      Đầu tán khí tạo kiểu tóc dày

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8  m
      Công suất
      2300  W
      Điện áp
      220-240 V
      Động cơ
      DC
      Màu / Hoàn thiện
      Xanh dương ánh kim
      Công suất chế độ Tắt
      < 0,3 W

    • Đặc điểm

      Móc treo bảo quản
      Chế độ cài đặt nhiệt/tốc độ
      6
      Sấy mát

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Công nghệ Ion gấp 4 lần
      *
      Công nghệ ThermoShield

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    • so với BHD350 ở cài đặt cao nhất
    • * Cài đặt ThermoShield
    • * * so với máy sấy cơ bản
    • * * * Đã được kiểm tra trong phòng thí nghiệm của Philips với đầu sấy ở cài đặt cao nhất
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