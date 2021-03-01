BHD350/10
Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn
Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy sấy tóc công suất 2100 W này tạo ra luồng khí mạnh mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày. Máy làm giảm nhiệt độ 15°C trong khi vẫn làm khô tóc của bạn một cách nhanh chóng.
Hệ thống ion mạnh mẽ này tạo ra tới 20 triệu ion* mỗi lần sấy, tăng cường độ bóng cho tóc của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối.
Dễ dàng chọn lựa chế độ nhiệt và tốc độ phù hợp nhất với tóc và kiểu tóc của bạn. Sáu chế độ cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển chính xác giúp tạo kiểu theo ý muốn.
Chế độ sấy mát cung cấp luồng khí mát để hoàn thiện và cố định kiểu tóc của bạn.
Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.
Trọng lượng và kích thước
Phụ tùng gắn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox