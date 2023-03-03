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  • Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn

    3000 Series Máy sấy tóc

    BHD308/10

    Overall rating / 5
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    Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn

    Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 875.000 đ

    3000 Series Máy sấy tóc

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    Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn

    với phụ kiện ThermoProtect đi kèm

    • 1600 W
    • Kèm phụ kiện ThermoProtect
    • 3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ
    Công suất sấy 1600 W

    Công suất sấy 1600 W

    Máy sấy tóc 1600 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

    Kèm phụ kiện ThermoProtect

    Kèm phụ kiện ThermoProtect

    Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày. Máy làm giảm nhiệt độ 10°C trong khi vẫn làm khô tóc của bạn một cách nhanh chóng.

    Tay cầm có thể gập lại để giúp bạn dễ dàng mang theo

    Tay cầm có thể gập lại để giúp bạn dễ dàng mang theo

    Thiết kế nhỏ gọn với tay cầm có thể gập lại giúp bạn dễ dàng cất giữ và mang theo đến bất cứ đâu.

    3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ

    Máy sấy tóc này cung cấp 3 lựa chọn nhiệt/tốc độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.

    Chế độ sấy mát để hoàn thiện kiểu tóc

    Chế độ sấy mát để hoàn thiện kiểu tóc

    Chế độ sấy mát cung cấp luồng khí mát để hoàn thiện và cố định kiểu tóc của bạn.

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon để chỉnh sửa và tạo kiểu tóc chi tiết

    Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng và kích thước

      Sản phẩm + Phụ kiện
      0,56kg

    • Phụ tùng gắn

      Đầu sấy
      14 mm
      Kèm phụ kiện ThermoProtect

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8  m
      Điện áp
      220-240 V
      Công suất
      1600  W
      Động cơ
      DC
      Công suất chế độ Tắt
      < 0,3 W

    • Đặc điểm

      Tay cầm có thể gập lại
      Móc treo bảo quản
      Chế độ cài đặt nhiệt/tốc độ
      3
      Cài đặt
      Chế độ sấy mát

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ chăm sóc

      Bảo vệ nhiệt (ThermoProtect)

    Badge-D2C

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