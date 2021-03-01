BHD300/10
Sấy khô tóc mạnh mẽ ở nhiệt độ thấp hơn
Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày.Xem tất cả lợi ích
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Máy sấy tóc 1600 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Phụ kiện ThermoProtect được thiết kế độc đáo kết hợp sấy nóng và sấy mát để chăm sóc tóc hàng ngày. Máy làm giảm nhiệt độ 10°C trong khi vẫn làm khô tóc của bạn một cách nhanh chóng.
Máy sấy tóc này cung cấp 3 lựa chọn nhiệt/tốc độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.
Chế độ sấy mát cung cấp luồng khí mát để hoàn thiện và cố định kiểu tóc của bạn.
Đầu máy kiểu thon tập trung không khí một cách chính xác, giúp chỉnh sửa nhanh và hoàn thiện các chi tiết nhỏ cho kiểu tóc của bạn.
Phụ tùng gắn
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
Dịch vụ
Công nghệ chăm sóc
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