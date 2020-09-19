Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc
Máy sấy tóc Philips Essential cung cấp công suất sấy mạnh mẽ 1800 W, đồng thời chăm sóc tóc của bạn bằng cài đặt nhiệt độ ThermoProtect. Máy dễ sử dụng với 3 cài đặt nhiệt và tốc độ và sấy mát.
1800 W
Chế độ ThermoProtect
3 cài đặt nhiệt và tốc độ
Đầu tán khí tạo kiểu tóc dày
Máy sấy tóc 1800 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn an toàn.
Máy sấy tóc này cung cấp 3 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.
4.4
trên 5
77
Đánh giá
86%
khuyên dùng sản phẩm này
Ari1508
19/09/2020
Việt Nam
THIẾT KẾ BẮT MẮT , ĐẸP, CHẤT LƯỢNG TỐT
Cảm thấy rất hài lòng khi chọn sản phẩm của hãng Philips. Ấn tượng đầu tiên chọn mua là thiết kế của máy thu hút mình, màu sản phẩm đẹp,thiết kế nhẹ gọn,có phụ kiện tiện lợi kèm theo sản phẩm là chụp massa khi tóc ướt có thể sử dụng sấy khô chân tóc . Chất lượng khi sử dụng đến hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Gía cả sản phẩm cũng phù hợp với túi tiền . Nếu được chọn lựa sử dụng bạn có thể tham khảo sản phẩm này !
Ưu điểm
thiết kế đẹp , chất lượng sản phẩm tốt
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD004/00 Máy sấy tóc
Ngày Sử Dụng 2020-05-19
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD004/00 Máy sấy tóc
Ngày Sử Dụng 2020-05-19
phung
12/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Máy sấy tóc philips BHD002/00
Qua thời gian đầu sử dụng mình thấy máy có những ưu điểm sau: Thiết kế máy gọn nhẹ, màu sắc sang trọng, vỏ nhựa vệ sinh dễ dàng. Máy có ba chế độ sấy, chế độ sấy mạnh giúp sấy tóc nhanh chóng, chế độ sấy bảo vệ và chế độ sấy mát giữ tóc ko bị khô, rất an tâm sử dụng với tóc hư tổn như mình. Máy chạy khá êm, có móc treo tiện lợi Hiện tại mình chưa thấy máy có khuyết điểm gì, rất hài lòng về sản phẩm.
Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc
Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc
Huynhtuan255
12/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Món quà làm đẹp tuyệt vời cho bà xã
Mình tặng bà xã máy sấy tóc Hair Dryer BHD002/00 của Philips nhân dịp sinh nhật. Sau khi sử dụng sản phẩm, nàng rất ưng ý và thích thú nên mình cảm thấy rất vui. Máy có trọng lượng khá vừa tay nên có thể sử dụng lâu để tạo kiểu mà không sợ mỏi, đầu máy tạo kiểu mỏng 11mm giúp tạo kiểu chính xác trên từng vùng tóc. Máy còn được thiết kế giảm tiếng ồn, hoạt động rất êm nên không ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình. Ngoài ra, bà xã mình thích nhất chức năng sấy mát của máy giúp tóc không bị hư tổn do tác động nhiệt khi sử dụng nhiều. Các ông chồng nào muốn thể hiện sự quan tâm vợ và lấy lòng các nàng thì nên sắm một máy tặng cho một nửa yêu dấu của mình nhé. Đảm bảo các nàng sẽ rất ưng ý và các anh chồng sẽ được một điểm cộng to đùng đấy.
Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc
Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc