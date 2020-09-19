Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hình ảnh sử dụng chính
  • Ảnh chi tiết sản phẩm
  • Ảnh chi tiết sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh hỗ trợ cảm xúc
  • Ảnh sản phẩm kèm phụ kiện
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hình ảnh sử dụng chính
  • Ảnh chi tiết sản phẩm
  • Ảnh chi tiết sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh hỗ trợ cảm xúc
  • Ảnh sản phẩm kèm phụ kiện
  • Ảnh bao bì

Ngừng sản xuất

EssentialMáy sấy tóc

BHD004/00

4.4

| (77) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc

Máy sấy tóc Philips Essential cung cấp công suất sấy mạnh mẽ 1800 W, đồng thời chăm sóc tóc của bạn bằng cài đặt nhiệt độ ThermoProtect. Máy dễ sử dụng với 3 cài đặt nhiệt và tốc độ và sấy mát.

Xem tất cả lợi ích

Sấy khô tóc mạnh mẽ và chăm sóc tóc

  • 1800 W

  • Chế độ ThermoProtect

  • 3 cài đặt nhiệt và tốc độ

  • Đầu tán khí tạo kiểu tóc dày

Công suất sấy 1800 W

Công suất sấy 1800 W

Máy sấy tóc 1800 W này tạo ra mức độ luồng khí tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn an toàn.

3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ linh hoạt

3 chế độ cài đặt nhiệt và tốc độ linh hoạt

Máy sấy tóc này cung cấp 3 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.4

trên 5

77

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

19/09/2020

Việt Nam

Việt Nam

THIẾT KẾ BẮT MẮT , ĐẸP, CHẤT LƯỢNG TỐT

Cảm thấy rất hài lòng khi chọn sản phẩm của hãng Philips. Ấn tượng đầu tiên chọn mua là thiết kế của máy thu hút mình, màu sản phẩm đẹp,thiết kế nhẹ gọn,có phụ kiện tiện lợi kèm theo sản phẩm là chụp massa khi tóc ướt có thể sử dụng sấy khô chân tóc . Chất lượng khi sử dụng đến hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Gía cả sản phẩm cũng phù hợp với túi tiền . Nếu được chọn lựa sử dụng bạn có thể tham khảo sản phẩm này !

Ưu điểm

thiết kế đẹp , chất lượng sản phẩm tốt

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD004/00 Máy sấy tóc

Ngày Sử Dụng 2020-05-19

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD004/00 Máy sấy tóc

Ngày Sử Dụng 2020-05-19

12/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Máy sấy tóc philips BHD002/00

Qua thời gian đầu sử dụng mình thấy máy có những ưu điểm sau: Thiết kế máy gọn nhẹ, màu sắc sang trọng, vỏ nhựa vệ sinh dễ dàng. Máy có ba chế độ sấy, chế độ sấy mạnh giúp sấy tóc nhanh chóng, chế độ sấy bảo vệ và chế độ sấy mát giữ tóc ko bị khô, rất an tâm sử dụng với tóc hư tổn như mình. Máy chạy khá êm, có móc treo tiện lợi Hiện tại mình chưa thấy máy có khuyết điểm gì, rất hài lòng về sản phẩm.

Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc

Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc

12/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Món quà làm đẹp tuyệt vời cho bà xã

Mình tặng bà xã máy sấy tóc Hair Dryer BHD002/00 của Philips nhân dịp sinh nhật. Sau khi sử dụng sản phẩm, nàng rất ưng ý và thích thú nên mình cảm thấy rất vui. Máy có trọng lượng khá vừa tay nên có thể sử dụng lâu để tạo kiểu mà không sợ mỏi, đầu máy tạo kiểu mỏng 11mm giúp tạo kiểu chính xác trên từng vùng tóc. Máy còn được thiết kế giảm tiếng ồn, hoạt động rất êm nên không ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình. Ngoài ra, bà xã mình thích nhất chức năng sấy mát của máy giúp tóc không bị hư tổn do tác động nhiệt khi sử dụng nhiều. Các ông chồng nào muốn thể hiện sự quan tâm vợ và lấy lòng các nàng thì nên sắm một máy tặng cho một nửa yêu dấu của mình nhé. Đảm bảo các nàng sẽ rất ưng ý và các anh chồng sẽ được một điểm cộng to đùng đấy.

Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc

Đánh giá này được thực hiện cho Essential BHD002/00 Máy sấy tóc

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe