DryCare Essential Máy sấy tóc
Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày
Máy sấy tóc mang đến công suất sấy khô tuyệt vời và đủ nhỏ gọn để bỏ vào túi xách, để bạn có được kiểu tóc bạn muốn dù ở bất cứ đâu
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Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Giá bán lẻ đề xuất: 279.000 đ
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
DryCare Essential Máy sấy tóc
Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày EssentialCare siêu nhỏ gọn Siêu gọn 1200W 2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt Dây dài 1,8m cho sự linh hoạt tối đa
Dây điện 1,8m.
1200W giúp sấy tóc nhẹ nhàng
Philips EssentialCare Compact tạo ra mức độ luồng khí phù hợp và công suất sấy nhẹ nhàng, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản
Máy sấy tóc này có thiết kế hiện đại và thông minh, nhẹ và dễ sử dụng, đủ nhỏ để bảo quản hầu như ở bất cứ nơi nào.
Móc treo tiện lưu trữ
Có thể tìm thấy một móc cao su trên phần đế của tay cầm, dùng để bảo quản dễ dàng ở nhà hoặc khi nghỉ tại khách sạn.
2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt để sấy tóc nhẹ nhàng
Máy sấy tóc này cung cấp 2 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.
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Trọng lượng & kích thước
Kích thước hộp A
556 x 283 x 264mm Trọng lượng hộp A
526g Kích thước sản phẩm
128 x 69 x 240mm Trọng lượng sản phẩm (không có bao bì)
310g Trọng lượng hộp F
79g
Đặc điểm kỹ thuật
Chiều dài dây
1,8
m Màu/hoàn thiện
Đen có độ bóng cao Công suất
1200
W Tần số
50-60
Hz Điện áp
220-240 V Công suất
1200
W Động cơ
Động cơ DC
Đặc điểm
Tay cầm có thể gập lại
Không Móc treo
Có Đầu tán khí
Không Điện áp kép
Không Túi du lịch
Không Điều tiết ion
Không Số lượng phụ kiện
1 Đầu tập trung khí
Có Gốm
Không CoolShot (Sấy mát)
Không
Dịch vụ
Bảo hành 2 năm
Có
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