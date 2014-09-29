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  • Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày

    DryCare Essential Máy sấy tóc

    BHD001/00

    Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày

    Máy sấy tóc mang đến công suất sấy khô tuyệt vời và đủ nhỏ gọn để bỏ vào túi xách, để bạn có được kiểu tóc bạn muốn dù ở bất cứ đâu

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 279.000 đ

    DryCare Essential Máy sấy tóc

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    Kiểu dáng siêu nhỏ gọn để sấy tóc mỗi ngày

    EssentialCare siêu nhỏ gọn

    • Siêu gọn
    • 1200W
    • 2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt
    Dây dài 1,8m cho sự linh hoạt tối đa

    Dây dài 1,8m cho sự linh hoạt tối đa

    Dây điện 1,8m.

    1200W giúp sấy tóc nhẹ nhàng

    1200W giúp sấy tóc nhẹ nhàng

    Philips EssentialCare Compact tạo ra mức độ luồng khí phù hợp và công suất sấy nhẹ nhàng, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Máy sấy tóc này có thiết kế hiện đại và thông minh, nhẹ và dễ sử dụng, đủ nhỏ để bảo quản hầu như ở bất cứ nơi nào.

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc treo tiện lưu trữ

    Có thể tìm thấy một móc cao su trên phần đế của tay cầm, dùng để bảo quản dễ dàng ở nhà hoặc khi nghỉ tại khách sạn.

    2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt để sấy tóc nhẹ nhàng

    2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt để sấy tóc nhẹ nhàng

    Máy sấy tóc này cung cấp 2 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng & kích thước

      Kích thước hộp A
      556 x 283 x 264mm
      Trọng lượng hộp A
      526g
      Kích thước sản phẩm
      128 x 69 x 240mm
      Trọng lượng sản phẩm (không có bao bì)
      310g
      Trọng lượng hộp F
      79g

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8  m
      Màu/hoàn thiện
      Đen có độ bóng cao
      Công suất
      1200  W
      Tần số
      50-60  Hz
      Điện áp
      220-240 V
      Công suất
      1200  W
      Động cơ
      Động cơ DC

    • Đặc điểm

      Tay cầm có thể gập lại
      Không
      Móc treo
      Đầu tán khí
      Không
      Điện áp kép
      Không
      Túi du lịch
      Không
      Điều tiết ion
      Không
      Số lượng phụ kiện
      1
      Đầu tập trung khí
      Gốm
      Không
      CoolShot (Sấy mát)
      Không

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    Badge-D2C

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