BG3470/15
Làm sạch lông cơ thể, dễ dàng và nhanh chóng
Trải nghiệm làm sạch lông cơ thể dễ dàng và làn da thoải mái hơn. Hệ thống cạo Triple Protect đảm bảo cạo sát, nhẵn, ngay cả ở những vùng nhạy cảm, trong khi phụ kiện cạo 2mm cho đường cạo sắc nét, gọn gàng.Xem tất cả lợi ích
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Hệ thống cạo Triple Protect có đầu cạo bo tròn giúp tăng cường sự thoải mái cho làn da, các lỗ hình kim cương giúp cạo sát dễ dàng, đồng thời lớp bảo vệ giảm thiểu đáng kể kích ứng da.
Công nghệ cắt của chúng tôi với độ dài 0,2mm mang đến cho bạn trải nghiệm cạo sát và chính xác mà bạn cần. Với lưỡi dao cạo hình kim cương hoạt động liền mạch, đảm bảo lớp lông mịn màng, đều màu, cho làn da mềm mại và tươi mới.
Với chiều dài tỉa 2 mm, lược tỉa lông hai hướng hỗ trợ tỉa lông theo mọi hướng, dễ dàng và hiệu quả trên toàn bộ cơ thể, ngay cả ở những vùng nhạy cảm.
Máy làm sạch lông chịu được nước 100%, để bạn sử dụng cả khi ướt và khô, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi mọi lúc. Hơn nữa, máy còn dễ dàng vệ sinh.
Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời gian hoạt động lên đến 60 phút, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ, liên tục.
Chỉ báo pin cho biết tình trạng pin như pin yếu, hết pin, đã sạc đầy hay vẫn đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.
Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Tóm tắt
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