Cụm từ tìm kiếm

  • Làm sạch lông cơ thể, dễ dàng và nhanh chóng Làm sạch lông cơ thể, dễ dàng và nhanh chóng Làm sạch lông cơ thể, dễ dàng và nhanh chóng

    Body Groomer 3000 Series Với hệ thống cạo Triple Protect

    BG3470/15

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Làm sạch lông cơ thể, dễ dàng và nhanh chóng

    Trải nghiệm làm sạch lông cơ thể dễ dàng và làn da thoải mái hơn. Hệ thống cạo Triple Protect đảm bảo cạo sát, nhẵn, ngay cả ở những vùng nhạy cảm, trong khi phụ kiện cạo 2mm cho đường cạo sắc nét, gọn gàng.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 1.295.000 đ

    Body Groomer 3000 Series Với hệ thống cạo Triple Protect

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Cắt tỉa và cạo râu

    Làm sạch lông cơ thể, dễ dàng và nhanh chóng

    Cạo sát mà vẫn thoải mái

    • Hệ thống cạo Triple Protect
    • Cạo sát trên da
    • Lược tỉa lông hai hướng
    • Chịu nước 100%
    Công nghệ cắt được cấp bằng sáng chế, nhẹ nhàng với làn da

    Công nghệ cắt được cấp bằng sáng chế, nhẹ nhàng với làn da

    Hệ thống cạo Triple Protect có đầu cạo bo tròn giúp tăng cường sự thoải mái cho làn da, các lỗ hình kim cương giúp cạo sát dễ dàng, đồng thời lớp bảo vệ giảm thiểu đáng kể kích ứng da.

    Cạo sát, nhẵn với độ dài 0,2mm

    Cạo sát, nhẵn với độ dài 0,2mm

    Công nghệ cắt của chúng tôi với độ dài 0,2mm mang đến cho bạn trải nghiệm cạo sát và chính xác mà bạn cần. Với lưỡi dao cạo hình kim cương hoạt động liền mạch, đảm bảo lớp lông mịn màng, đều màu, cho làn da mềm mại và tươi mới.

    Lược bấm để tỉa lông theo mọi hướng

    Lược bấm để tỉa lông theo mọi hướng

    Với chiều dài tỉa 2 mm, lược tỉa lông hai hướng hỗ trợ tỉa lông theo mọi hướng, dễ dàng và hiệu quả trên toàn bộ cơ thể, ngay cả ở những vùng nhạy cảm.

    Chịu được nước 100%, sử dụng tiện lợi cả khi ướt và khô

    Chịu được nước 100%, sử dụng tiện lợi cả khi ướt và khô

    Máy làm sạch lông chịu được nước 100%, để bạn sử dụng cả khi ướt và khô, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi mọi lúc. Hơn nữa, máy còn dễ dàng vệ sinh.

    Hiệu suất mạnh mẽ nhất quán từ đầu đến cuối

    Hiệu suất mạnh mẽ nhất quán từ đầu đến cuối

    Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời gian hoạt động lên đến 60 phút, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ, liên tục.

    Luôn theo dõi mỗi lần cạo và tỉa lông

    Luôn theo dõi mỗi lần cạo và tỉa lông

    Chỉ báo pin cho biết tình trạng pin như pin yếu, hết pin, đã sạc đầy hay vẫn đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

    Kiểm soát tốt hơn, thoải mái hơn khi cắt tỉa

    Kiểm soát tốt hơn, thoải mái hơn khi cắt tỉa

    Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Tiện lợi
      • Đầu cọ vệ sinh
      • USB-A (không đi kèm đầu chuyển)

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Sạc điện
      • 8 giờ
      • Sạc USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Tình trạng pin
      Chỉ báo sạc
      Sử dụng
      Không dây

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng
      Hoàn thiện
      Xám trung bình

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Lên đến 5 năm*

    • Dễ sử dụng

      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn lưỡi cắt
      Chống thấm nước
      Khô và ướt

    • Tóm tắt

      Vùng cơ thể
      Cơ thể
      Giải pháp
      Cắt tỉa và cạo

    • Các công cụ tạo kiểu

      Hệ thống cạo râu
      Hệ thống cạo Triple Protect

    • Lược

      Cơ thể
      2mm

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox