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  • Làm sạch lông cơ thể, an toàn ngay cả dưới thắt lưng Làm sạch lông cơ thể, an toàn ngay cả dưới thắt lưng Làm sạch lông cơ thể, an toàn ngay cả dưới thắt lưng

    Bodygroom series 3000 Máy làm sạch lông cho nam

    BG3007/01

    Overall rating / 5
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    Làm sạch lông cơ thể, an toàn ngay cả dưới thắt lưng

    The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 995.000 đ

    Bodygroom series 3000 Máy làm sạch lông cho nam

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    Làm sạch lông cơ thể, an toàn ngay cả dưới thắt lưng

    Cạo theo đường cong 2D với công nghệ bảo vệ da

    • 1 lược dễ lắp ráp, 3 mm
    • Máy cạo theo đường cong 2D
    • Chạy bằng pin được 40 phút
    Cạo an toàn và thoải mái trên làn da mỏng manh của bạn

    Cạo an toàn và thoải mái trên làn da mỏng manh của bạn

    Đầu cạo có các đầu tròn đã được cấp bằng sáng chế và một lá cạo giảm dị ứng để không làm trầy xước da trong khi cạo.

    Đầu tỉa hai hướng và lược để cắt tỉa theo mọi hướng

    Đầu tỉa hai hướng và lược để cắt tỉa theo mọi hướng

    Cắt lông mọc theo bất kỳ hướng nào bằng cách sử dụng đầu tỉa hai hướng và lược 3 mm. Nên cắt tỉa trước cho lông dày hơn.

    Máy làm sạch lông chịu được nước 100%

    Máy làm sạch lông chịu được nước 100%

    Máy làm sạch lông khô và ướt của bạn hoàn toàn không thấm nước, vì vậy bạn có thể sử dụng máy trong và sau khi tắm cũng như dễ dàng vệ sinh máy. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng trên lông khô trước khi tắm.

    Chạy bằng pin được 40 phút

    Chạy bằng pin được 40 phút

    Pin sạc công suất cao để sử dụng toàn thân, chạy bằng pin được 40 phút.

    Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng giúp điều khiển tốt hơn

    Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng giúp điều khiển tốt hơn

    Máy làm sạch lông rất dễ cầm và dễ điều khiển, với tay cầm bằng cao su thuận theo tư thế tự nhiên người dùng để cắt tỉa dễ kiểm soát hơn.

    Máy làm sạch lông được thiết kế với độ bền cao mà không cần dầu bôi trơn

    Máy làm sạch lông được thiết kế với độ bền cao mà không cần dầu bôi trơn

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa lông của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và không bao giờ cần dầu bôi trơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Lược
      1 lược tỉa lông (3 mm)

    • Công suất

      Kiểu pin
      Ni-MH
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 8 giờ
      Thời gian sử dụng
      40 phút
      Tiêu hao điện tối đa
      5 W

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Hệ thống cắt

      Thành phần cạo
      Lá cạo có hai đầu tỉa trước
      Thoải mái cho da
      • Hệ thống bảo vệ da
      • Sự thoải mái trên các vùng da nhạy cảm
      Cài đặt độ dài
      1 cài đặt độ dài cố định

    • Dễ sử dụng

      Sạc điện
      Sạc USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn
      Khô và ướt
      Chịu nước và dễ làm sạch
      Vận hành
      Sử dụng không dây
      Cài đặt độ dài an toàn

    Badge-D2C

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