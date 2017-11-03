BG3007/01
Làm sạch lông cơ thể, an toàn ngay cả dưới thắt lưng
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu cạo có các đầu tròn đã được cấp bằng sáng chế và một lá cạo giảm dị ứng để không làm trầy xước da trong khi cạo.
Cắt lông mọc theo bất kỳ hướng nào bằng cách sử dụng đầu tỉa hai hướng và lược 3 mm. Nên cắt tỉa trước cho lông dày hơn.
Máy làm sạch lông khô và ướt của bạn hoàn toàn không thấm nước, vì vậy bạn có thể sử dụng máy trong và sau khi tắm cũng như dễ dàng vệ sinh máy. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng trên lông khô trước khi tắm.
Pin sạc công suất cao để sử dụng toàn thân, chạy bằng pin được 40 phút.
Máy làm sạch lông rất dễ cầm và dễ điều khiển, với tay cầm bằng cao su thuận theo tư thế tự nhiên người dùng để cắt tỉa dễ kiểm soát hơn.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa lông của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm và không bao giờ cần dầu bôi trơn.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
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