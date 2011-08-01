Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
AZ5740/98
Thưởng thức những bộ phim DVD, nhạc và ảnh ưa thích của bạn
Giờ đây bạn có thể thưởng thức những bộ phim, bài hát và thậm chí những bức ảnh ưa thích của bạn từ thiết bị USB bỏ túi trên TV với chiếc máy nghe nhạc DVD đa năng của Philips. Thiết bị này có thể hoạt động với DVD, MP3/WMA-CD, đĩa CD ảnh, đài và băng cát xét.
DVD, CD, USB, FM
Băng
Bộ điều khiển từ xa
2 W
Đầu phát Philips tương thích với hầu hết các đĩa CD và DVD trên thị trường. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) và CD Hình ảnh - tất cả chúng đều có thể phát trên đầu phát. SVCD là viết tắt của "Super VideoCD" (VideoCD siêu cấp). Chất lượng của SVCD tốt hơn rất nhiều so với VCD, đặc biệt là hình ảnh sắc nét hơn nhiều lần so với VCD vì độ phân giải cao hơn. CD(RW) là từ viết nhanh dành cho ổ đĩa CD, có thể chấp nhận định dạng CD ghi nhiều lần thông thường.
Với chế độ USB Trực tiếp, chỉ cầm cắm thiết bị USB vào cổng USB trên thiết bị Philips và nhạc số của bạn sẽ được phát trực tiếp từ thiết bị Philips.
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