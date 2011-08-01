Phát DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) và CD Hình ảnh

Đầu phát Philips tương thích với hầu hết các đĩa CD và DVD trên thị trường. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) và CD Hình ảnh - tất cả chúng đều có thể phát trên đầu phát. SVCD là viết tắt của "Super VideoCD" (VideoCD siêu cấp). Chất lượng của SVCD tốt hơn rất nhiều so với VCD, đặc biệt là hình ảnh sắc nét hơn nhiều lần so với VCD vì độ phân giải cao hơn. CD(RW) là từ viết nhanh dành cho ổ đĩa CD, có thể chấp nhận định dạng CD ghi nhiều lần thông thường.