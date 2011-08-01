Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
AZ302/98
Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến
Bạn thấy dễ chịu từ những điều đơn giản trong cuộc sống và vui thích với sự thuận tiện. Máy nghe nhạc CD nhỏ gọn và bỏ túi của Philips cho phép bạn có được thú vui thưởng thức âm nhạc với sự trợ giúp của các chức năng dễ sử dụng.
Kiểu dáng nhỏ gọn
MP3-CD
Đen
MP3 là viết tắt của "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") (Lớp âm thanh MPEG 1 - 7,6 cm (3")). MP3 là công nghệ nén mang tính cách mạng, theo đó các tệp nhạc kỹ thuật số kích thước lớn có thể được tạo ra nhỏ hơn đến 10 lần mà không làm giảm triệt để chất lượng âm thanh của chúng. MP3 đã trở thành định dạng nén âm thanh chuẩn được dùng trên mạng toàn cầu, cho phép truyền tệp âm thanh dễ dàng và nhanh chóng.
Bộ dò sóng stereo FM/MW (AM)
Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán nghe nhạc phát ra luôn luôn theo cùng một thứ tự như nhau. Sau khi nạp bài hát bạn thích vào máy phát, tất cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thưởng thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.
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