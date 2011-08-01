Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD để thưởng thức âm nhạc theo đúng sở thích riêng

Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán nghe nhạc phát ra luôn luôn theo cùng một thứ tự như nhau. Sau khi nạp bài hát bạn thích vào máy phát, tất cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thưởng thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.