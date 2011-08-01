Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
AZ1047/98
Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến
Bạn thấy dễ chịu từ những điều đơn giản trong cuộc sống và vui thích với sự thuận tiện. Máy nghe nhạc CD nhỏ gọn và bỏ túi của Philips cho phép bạn có được thú vui thưởng thức âm nhạc với sự trợ giúp của các chức năng dễ sử dụng.
MP3-CD
Băng
Khả năng kết nối liên kết MP3 cho phép trực tiếp phát lại nội dung MP3 từ đầu phát media di động. Bên cạnh lợi ích thưởng thức nhạc bạn yêu thích với chất lượng âm thanh tuyệt hảo do hệ thống âm thanh mang lại, liên kết MP3 cũng cực kỳ thuận tiện vì tất cả những gì bạn phải làm là cắm máy nghe nhạc MP3 của mình vào hệ thống âm thanh.
MP3 là viết tắt của "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") (Lớp âm thanh MPEG 1 - 7,6 cm (3")). MP3 là công nghệ nén mang tính cách mạng, theo đó các tệp nhạc kỹ thuật số kích thước lớn có thể được tạo ra nhỏ hơn đến 10 lần mà không làm giảm triệt để chất lượng âm thanh của chúng. MP3 đã trở thành định dạng nén âm thanh chuẩn được dùng trên mạng toàn cầu, cho phép truyền tệp âm thanh dễ dàng và nhanh chóng.
Bộ dò sóng stereo FM/MW (AM)
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