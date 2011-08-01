Phát MP3-CD, CD và CD-R/RW

MP3 là viết tắt của "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") (Lớp âm thanh MPEG 1 - 7,6 cm (3")). MP3 là công nghệ nén mang tính cách mạng, theo đó các tệp nhạc kỹ thuật số kích thước lớn có thể được tạo ra nhỏ hơn đến 10 lần mà không làm giảm triệt để chất lượng âm thanh của chúng. MP3 đã trở thành định dạng nén âm thanh chuẩn được dùng trên mạng toàn cầu, cho phép truyền tệp âm thanh dễ dàng và nhanh chóng.