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Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến
Bạn thấy dễ chịu từ những điều đơn giản trong cuộc sống và vui thích với sự thuận tiện. Máy nghe nhạc CD nhỏ gọn và bỏ túi của Philips cho phép bạn có được thú vui thưởng thức âm nhạc với sự trợ giúp của các chức năng dễ sử dụng.
Màu xanh lam
Tăng cường Âm trầm Động làm tăng tính thưởng thức âm nhạc của bạn lên tối đa bằng cách nhấn mạnh nội dung âm trầm của bản nhạc trong toàn bộ phạm vi các thiết đặt âm lượng - từ thấp đến cao - chỉ với một lần chạm nút! Các tần số âm trầm trong phổ âm nền thường bị mất đi khi đặt âm lượng ở mức thấp. Để làm mất ảnh hưởng này, tính năng Tăng cường Âm trầm Động có thể được bật để tăng các mức âm trầm, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh thống nhất ngay cả khi bạn vặn nhỏ âm lượng.
Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán nghe nhạc phát ra luôn luôn theo cùng một thứ tự như nhau. Sau khi nạp bài hát bạn thích vào máy phát, tất cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thưởng thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.
Philips được biết đến với việc tạo ra các sản phẩm tương thích với nhiều đĩa sẵn có trên thị trường. Hệ thống âm thanh này cho phép bạn thưởng thức nhạc từ CD, CD-R và CD-RW. CD-RW (đĩa CD tương thích có thể ghi nhiều lần) nghĩa là hệ thống âm thanh của bạn có thể phát cả đĩa CD ghi một lần (CD-R) và CD ghi nhiều lần (CD-RW). Đĩa CD-R có thể ghi một lần và phát trên bất kỳ máy phát CD âm thanh nào trong khi đĩa CD-RW có thể được thu và ghi lại nhiều lần cũng như chỉ có thể được phát lại trên máy phát CD âm thanh tương thích.
4.0
trên 5
40
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Kok_LiangTan
08/05/2012
Singapore
Bought it for my mom who needs only the simplest function for CD & radio listenings. Indeed she was happy to have an easy to operate machine for her basic needs.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ102N CD Soundmachine
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ102N CD Soundmachine
Lim_Keng_Peng
09/02/2012
Singapore
good product. Value for money!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ102N CD Soundmachine
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ102N CD Soundmachine
SarasvathiPeriakarrupan
30/01/2012
Singapore
Very Handy Prodcut, User freindly
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ102N CD Soundmachine
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ102N CD Soundmachine