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Ngừng sản xuất
Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến
Bạn thấy dễ chịu từ những điều đơn giản trong cuộc sống và vui thích với sự thuận tiện. Máy nghe nhạc CD nhỏ gọn và bỏ túi của Philips cho phép bạn có được thú vui thưởng thức âm nhạc với sự trợ giúp của các chức năng dễ sử dụng.
CD
Băng
Philips được biết đến với việc tạo ra các sản phẩm tương thích với nhiều đĩa sẵn có trên thị trường. Hệ thống âm thanh này cho phép bạn thưởng thức nhạc từ CD, CD-R và CD-RW. CD-RW (đĩa CD tương thích có thể ghi nhiều lần) nghĩa là hệ thống âm thanh của bạn có thể phát cả đĩa CD ghi một lần (CD-R) và CD ghi nhiều lần (CD-RW). Đĩa CD-R có thể ghi một lần và phát trên bất kỳ máy phát CD âm thanh nào trong khi đĩa CD-RW có thể được thu và ghi lại nhiều lần cũng như chỉ có thể được phát lại trên máy phát CD âm thanh tương thích.
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Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán nghe nhạc phát ra luôn luôn theo cùng một thứ tự như nhau. Sau khi nạp bài hát bạn thích vào máy phát, tất cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thưởng thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.
4.0
trên 5
55
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
itsajay
07/02/2022
Singapore
ca. 10 years!!
even tho it's not available anymore, i would love to buy it again! i got this for my birthday ca 10 years ago and it's starting to lag a bit here and there, but hey, 10 years! i really love the player and am kinda sad it doesn't work as good anymore and isn't available, but oh well..
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine
Ngày Sử Dụng 2020-02-07
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine
Ngày Sử Dụng 2020-02-07
ZICHAOLEI
29/03/2012
Singapore
Good product
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine
SwatiGarg
26/03/2012
Singapore
3-in-1, great value for money
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine