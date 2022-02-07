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Ngừng sản xuất

Máy nghe nhạc CD

AZ1027/73

4

| (55) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến

Bạn thấy dễ chịu từ những điều đơn giản trong cuộc sống và vui thích với sự thuận tiện. Máy nghe nhạc CD nhỏ gọn và bỏ túi của Philips cho phép bạn có được thú vui thưởng thức âm nhạc với sự trợ giúp của các chức năng dễ sử dụng.

Xem tất cả lợi ích

Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến

  • CD

  • Băng

Phát CD, CD-R và CD-RW

Phát CD, CD-R và CD-RW

Philips được biết đến với việc tạo ra các sản phẩm tương thích với nhiều đĩa sẵn có trên thị trường. Hệ thống âm thanh này cho phép bạn thưởng thức nhạc từ CD, CD-R và CD-RW. CD-RW (đĩa CD tương thích có thể ghi nhiều lần) nghĩa là hệ thống âm thanh của bạn có thể phát cả đĩa CD ghi một lần (CD-R) và CD ghi nhiều lần (CD-RW). Đĩa CD-R có thể ghi một lần và phát trên bất kỳ máy phát CD âm thanh nào trong khi đĩa CD-RW có thể được thu và ghi lại nhiều lần cũng như chỉ có thể được phát lại trên máy phát CD âm thanh tương thích.

Ngăn cát-xét tự động dừng

Ngăn cát-xét tự động dừng

0

Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD để thưởng thức âm nhạc theo đúng sở thích riêng

Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD để thưởng thức âm nhạc theo đúng sở thích riêng

Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán nghe nhạc phát ra luôn luôn theo cùng một thứ tự như nhau. Sau khi nạp bài hát bạn thích vào máy phát, tất cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thưởng thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

55

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

1

07/02/2022

Singapore

Singapore

ca. 10 years!!

even tho it's not available anymore, i would love to buy it again! i got this for my birthday ca 10 years ago and it's starting to lag a bit here and there, but hey, 10 years! i really love the player and am kinda sad it doesn't work as good anymore and isn't available, but oh well..

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine

Ngày Sử Dụng 2020-02-07

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine

Ngày Sử Dụng 2020-02-07

29/03/2012

Singapore

Singapore

Good product

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine

26/03/2012

Singapore

Singapore

3-in-1, great value for money

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho AZ1027 CD Soundmachine

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