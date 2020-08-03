Luôn sử dụng nguồn nước sạch nhất và đáng tin cậy nhất có thể. Hiệu suất lọc và tuổi thọ bộ lọc được công bố đã được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu quả có thể bị hạn chế bởi các điều kiện môi trường hoặc vệ sinh vốn có thể khiến cho nước bị nhiễm bẩn lại sau khi lọc.