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Ngừng sản xuất

GoZeroBình nước cầm tay

AWP294/97

Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo

Bộ lọc GoZero Adventure đảm bảo nước uống sạch bằng cách lọc tới 99,9%* các mầm bệnh lây truyền qua đường nước bao gồm vi khuẩn, vi rút và nang. Bộ lọc cũng giúp giảm các hạt nhỏ, hóa chất và kim loại nặng, đồng thời cải thiện mùi vị và độ trong của nước.

Xem tất cả lợi ích

Uống nước sạch dù đi bất cứ đâu

Nước tinh khiết với Bình nước cầm tay thuận tiện mang theo

Uống nước sạch mọi lúc mọi nơi

Được trang bị lõi lọc hấp thụ điện cải tiến, sau khi bạn châm nước vào, bộ lọc Adventure sẽ lọc tới 99,999%* các mầm bệnh lây truyền qua đường nước, đồng thời giảm các hạt nhỏ, hóa chất và kim loại nặng để bạn có thể uống nước sạch mọi lúc mọi nơi**.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng nhận quốc tế SGS trong các điều kiện phòng thí nghiệm.

  2. Luôn sử dụng nguồn nước sạch nhất và đáng tin cậy nhất có thể. Hiệu suất lọc và tuổi thọ bộ lọc được công bố đã được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu quả có thể bị hạn chế bởi các điều kiện môi trường hoặc vệ sinh vốn có thể khiến cho nước bị nhiễm bẩn lại sau khi lọc.