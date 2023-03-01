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  • Lọc không khí kết hợp làm mát. Lọc không khí kết hợp làm mát. Lọc không khí kết hợp làm mát.

    Air Performer series 7000 Máy lọc không khí và quạt 2 trong 1

    AMF765/30

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Lọc không khí kết hợp làm mát.

    Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi giúp lọc không khí đồng thời giữ cho bạn mát mẻ. Máy tự động điều chỉnh hiệu suất để mang lại khả năng làm sạch không khí mạnh mẽ và luồng gió tươi mát, giúp không gian của bạn luôn thoải mái mỗi ngày.

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    Air Performer series 7000 Máy lọc không khí và quạt 2 trong 1

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    Lọc không khí kết hợp làm mát.

    Không khí sạch. Mát mẻ thoải mái.

    • Lọc không khí mạnh mẽ với công suất 270 m³/h (1)
    • Làm mát bạn với luồng gió dễ chịu
    • Bộ lọc HEPA NanoProtect 3 lớp
    • Vận hành cực êm
    Lọc không khí & làm mát trong một thiết bị.

    Lọc không khí & làm mát trong một thiết bị.

    Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi giúp lọc không khí và làm mát cho bạn. Chọn chế độ chỉ lọc không khí hoặc lọc kết hợp làm mát, và để thiết bị thực hiện phần còn lại. Sự thoải mái, được làm đơn giản.

    Lọc không khí toàn diện cho phòng đến 70m2(2)

    Lọc không khí toàn diện cho phòng đến 70m2(2)

    Với CADR mạnh mẽ 270 m³/h(1), máy lọc không khí cho phòng đến 70 m² và làm sạch phòng 20 m² trong dưới 11 phút(2). Chế độ Lọc Tự Động phát hiện chất lượng không khí và tự động điều chỉnh luồng gió.

    Ở chế độ quạt, tận hưởng luồng gió mạnh mẽ giúp làm mát cho bạn

    Ở chế độ quạt, tận hưởng luồng gió mạnh mẽ giúp làm mát cho bạn

    Cung cấp luồng gió mạnh mẽ đến 1.730 m³/h, với thiết kế không cánh tạo làn gió mượt mà, đều đặn. Chọn từ 10 tốc độ để tùy chỉnh sự thoải mái theo ý bạn.

    Bộ lọc HEPA 3 lớp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ nhất (3)

    Bộ lọc HEPA 3 lớp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ nhất (3)

    Hệ thống lọc 3 lớp gồm bộ lọc sơ bộ, HEPA NanoProtect và Than Hoạt Tính giúp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (3) — nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến!

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Ở chế độ Ngủ, thiết bị hoạt động chỉ ở mức 20 dB(A)(4) – êm hơn cả tiếng thì thầm. Cảm biến ánh sáng tích hợp phát hiện khi phòng tối và tự động tắt đèn để tránh làm phiền.

    Loại bỏ chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi và khí độc hại

    Loại bỏ chất gây dị ứng, vi khuẩn, vi-rút, mùi và khí độc hại

    Thở dễ dàng hơn với khả năng lọc không khí liên tục ở mọi chế độ, loại bỏ 99,97% chất gây dị ứng, 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí, đồng thời giảm khí độc hại và mùi - an toàn, không có ion, hóa chất hay khí ozone. (5-7)

    Phạm vi luồng gió rộng 350°

    Phạm vi luồng gió rộng 350°

    Góc xoay rộng 350° phân phối không khí đều khắp phòng, mang lại sự thoải mái cho mọi người, dù bạn ở bất kỳ đâu.

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Cảm biến thông minh AeraSense liên tục quét không khí và báo cáo theo thời gian thực, phản ứng ngay lập tức với mọi thay đổi về ô nhiễm và nhiệt độ để cải thiện chất lượng không khí của bạn.

    Được hỗ trợ bởi công nghệ AI

    Được hỗ trợ bởi công nghệ AI

    Chọn chế độ Auto+ với công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và tiêu thụ năng lượng (chỉ qua Ứng dụng).

    Lên lịch thông minh để kiểm soát dễ dàng

    Lên lịch thông minh để kiểm soát dễ dàng

    Lên lịch bật hoặc tắt thiết bị để phù hợp với thói quen của bạn. Dù ở nhà hay đi vắng, bạn đều có toàn quyền kiểm soát và môi trường hoàn hảo đúng lúc—bất cứ khi nào bạn cần.

    Điều khiển thiết bị qua remote hoặc ứng dụng Air+

    Điều khiển thiết bị qua remote hoặc ứng dụng Air+

    Chỉ cần sử dụng điều khiển từ xa để vận hành thiết bị. Để có thêm tính năng và theo dõi chất lượng không khí, ghép nối thiết bị với ứng dụng Air+. Để thuận tiện hơn, sử dụng lệnh thoại với Google Assistant hoặc Alexa.

    Được thiết kế để bảo trì dễ dàng

    Được thiết kế để bảo trì dễ dàng

    Bộ lọc chính hãng được thiết kế cho hiệu suất bền lâu - lên đến 12 tháng, giảm thiểu phiền toái và chi phí. Thiết bị tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế. (8)

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí và quạt 2 trong 1
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect, cảm biến AeraSense, DualFlow
      Màu sắc
      Trắng, Xám
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Kết nối Internet
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz
      Điều khiển bằng giọng nói

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      40W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5, Nhiệt độ, Độ ẩm
      Mức âm thanh tối thiểu
      20 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      47 dB(A)

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      270 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      70 m²
      Luồng gió của quạt
      1730 m³/giờ

    • Khả năng sử dụng

      Bộ điều khiển từ xa
      Dao động
      Tối đa 350°
      Chiều dài dây
      1,8 m
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (10 mức)
      Phản hồi chất lượng không khí
      Màu sắc, dạng số
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Thay bộ lọc được đề xuất
      1 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      106,2cm
      Trọng lượng Sản phẩm
      7,3kg
      Chiều rộng sản phẩm
      25,6cm
      Chiều dài sản phẩm
      26,2cm
      Chiều dài gói hàng
      34,1cm
      Chiều rộng gói hàng
      33,6cm
      Chiều cao gói hàng
      115,2cm
      Trọng lượng gói hàng
      11,3kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <2W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 3 trong 1
      Phụ kiện liên quan 1
      FYM860/30

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • 1) CADR được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba được chứng nhận, theo tiêu chuẩn GB/T18801-2015
    • (2) Tính toán theo tiêu chuẩn NRCC-54013
    • (3) Từ không khí đi qua bộ lọc, được phòng thí nghiệm bên thứ ba thử nghiệm với khí dung NaCl
    • (4) Áp suất âm thanh, IEC 60704, tại khoảng cách 1,5m
    • (5) Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba OFI sử dụng ve bụi nhà, phấn hoa cây bạch dương, chất gây dị ứng từ mèo và bào tử nấm.
    • (6) Được kiểm tra bởi bên thứ ba trong buồng thử nghiệm 28,5 m³ theo tiêu chuẩn GB21551.3-2010 sử dụng vi-rút cúm A (H1N1) ở chế độ MAX trong 40 phút.
    • (7) Được kiểm tra bởi bên thứ ba trong buồng thử nghiệm 30 m³ theo tiêu chuẩn GB21551.3-2010 sử dụng vi khuẩn Staphylococcus albus 8032 ở chế độ MAX trong 60 phút.
    • (8) Tính toán trung bình. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
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