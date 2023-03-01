AMF765/30
Lọc không khí kết hợp làm mát.
Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi giúp lọc không khí đồng thời giữ cho bạn mát mẻ. Máy tự động điều chỉnh hiệu suất để mang lại khả năng làm sạch không khí mạnh mẽ và luồng gió tươi mát, giúp không gian của bạn luôn thoải mái mỗi ngày.Xem tất cả lợi ích
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Thiết bị 2 trong 1 của chúng tôi giúp lọc không khí và làm mát cho bạn. Chọn chế độ chỉ lọc không khí hoặc lọc kết hợp làm mát, và để thiết bị thực hiện phần còn lại. Sự thoải mái, được làm đơn giản.
Với CADR mạnh mẽ 270 m³/h(1), máy lọc không khí cho phòng đến 70 m² và làm sạch phòng 20 m² trong dưới 11 phút(2). Chế độ Lọc Tự Động phát hiện chất lượng không khí và tự động điều chỉnh luồng gió.
Cung cấp luồng gió mạnh mẽ đến 1.730 m³/h, với thiết kế không cánh tạo làn gió mượt mà, đều đặn. Chọn từ 10 tốc độ để tùy chỉnh sự thoải mái theo ý bạn.
Hệ thống lọc 3 lớp gồm bộ lọc sơ bộ, HEPA NanoProtect và Than Hoạt Tính giúp loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ đến 0,003 micron (3) — nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến!
Ở chế độ Ngủ, thiết bị hoạt động chỉ ở mức 20 dB(A)(4) – êm hơn cả tiếng thì thầm. Cảm biến ánh sáng tích hợp phát hiện khi phòng tối và tự động tắt đèn để tránh làm phiền.
Thở dễ dàng hơn với khả năng lọc không khí liên tục ở mọi chế độ, loại bỏ 99,97% chất gây dị ứng, 99,9% vi-rút và vi khuẩn trong không khí, đồng thời giảm khí độc hại và mùi - an toàn, không có ion, hóa chất hay khí ozone. (5-7)
Góc xoay rộng 350° phân phối không khí đều khắp phòng, mang lại sự thoải mái cho mọi người, dù bạn ở bất kỳ đâu.
Cảm biến thông minh AeraSense liên tục quét không khí và báo cáo theo thời gian thực, phản ứng ngay lập tức với mọi thay đổi về ô nhiễm và nhiệt độ để cải thiện chất lượng không khí của bạn.
Chọn chế độ Auto+ với công nghệ AI thích ứng với thói quen của bạn, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn và tiêu thụ năng lượng (chỉ qua Ứng dụng).
Lên lịch bật hoặc tắt thiết bị để phù hợp với thói quen của bạn. Dù ở nhà hay đi vắng, bạn đều có toàn quyền kiểm soát và môi trường hoàn hảo đúng lúc—bất cứ khi nào bạn cần.
Chỉ cần sử dụng điều khiển từ xa để vận hành thiết bị. Để có thêm tính năng và theo dõi chất lượng không khí, ghép nối thiết bị với ứng dụng Air+. Để thuận tiện hơn, sử dụng lệnh thoại với Google Assistant hoặc Alexa.
Bộ lọc chính hãng được thiết kế cho hiệu suất bền lâu - lên đến 12 tháng, giảm thiểu phiền toái và chi phí. Thiết bị tính toán tuổi thọ bộ lọc và thông báo khi cần thay thế. (8)
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng tương thích
Quốc gia xuất xứ
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