Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
AJ2000/12
Thức giấc
Đồng hồ kiêm đài radio AJ2000 của Philips với thiết kế thanh lịch và màn hình tráng gương cho phép bạn hẹn trước 2 giờ báo thức khác nhau và đánh thức bạn mỗi sáng bằng tiếng chuông báo hoặc giai điệu âm thanh radio yêu thích.
Màn hình tráng gương
FM, Dò sóng kỹ thuật số
Báo thức kép
Bắt đầu ngay một ngày mới của bạn bằng báo thức nhẹ nhàng với âm báo lớn dần. Âm báo thức thông thường với âm lượng cài đặt sẵn quá nhỏ để đánh thức bạn hoặc quá lớn đến mức khó chịu khiến bạn choàng tỉnh. Lựa chọn để được đánh thức bằng bản nhạc, kênh radio hoặc chuông báo yêu thích của bạn. Âm lượng chuông báo thức dịu tai tăng dần từ mức thấp đến cao một cách hợp lý để nhẹ nhàng đánh thức bạn.
Bộ dò sóng FM tích hợp cho phép bạn dò đến đài mà bạn muốn nghe và thưởng thức các bài hát hoặc tin tức yêu thích trên đài phát thanh mỗi ngày.
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