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Ngừng sản xuất

Đồng hồ kiêm đài radio

AJ2000/12

Thức giấc

Đồng hồ kiêm đài radio AJ2000 của Philips với thiết kế thanh lịch và màn hình tráng gương cho phép bạn hẹn trước 2 giờ báo thức khác nhau và đánh thức bạn mỗi sáng bằng tiếng chuông báo hoặc giai điệu âm thanh radio yêu thích.

Xem tất cả lợi ích

trong giai điệu âm thanh radio yêu thích

Thức giấc

  • Màn hình tráng gương

  • FM, Dò sóng kỹ thuật số

  • Báo thức kép

Đánh thức nhẹ nhàng để bạn thức giấc cùng cảm giác dễ chịu

Bắt đầu ngay một ngày mới của bạn bằng báo thức nhẹ nhàng với âm báo lớn dần. Âm báo thức thông thường với âm lượng cài đặt sẵn quá nhỏ để đánh thức bạn hoặc quá lớn đến mức khó chịu khiến bạn choàng tỉnh. Lựa chọn để được đánh thức bằng bản nhạc, kênh radio hoặc chuông báo yêu thích của bạn. Âm lượng chuông báo thức dịu tai tăng dần từ mức thấp đến cao một cách hợp lý để nhẹ nhàng đánh thức bạn.

Pin dự phòng đảm bảo bộ nhớ thời gian trong khi mất điện

Bộ dò sóng FM để thưởng thức radio

Bộ dò sóng FM tích hợp cho phép bạn dò đến đài mà bạn muốn nghe và thưởng thức các bài hát hoặc tin tức yêu thích trên đài phát thanh mỗi ngày.

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