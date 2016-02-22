Đánh thức nhẹ nhàng để bạn thức giấc cùng cảm giác dễ chịu

Bắt đầu ngay một ngày mới của bạn bằng báo thức nhẹ nhàng với âm báo lớn dần. Âm báo thức thông thường với âm lượng cài đặt sẵn quá nhỏ để đánh thức bạn hoặc quá lớn đến mức khó chịu khiến bạn choàng tỉnh. Lựa chọn để được đánh thức bằng bản nhạc, kênh radio hoặc chuông báo yêu thích của bạn. Âm lượng chuông báo thức dịu tai tăng dần từ mức thấp đến cao một cách hợp lý để nhẹ nhàng đánh thức bạn.