Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ván ủi đa góc tích hợp có thể thuôn nhọn và xoay đến bất kỳ vị trí nào để mang lại trải nghiệm linh hoạt và thuận tiện. Bạn có thể ủi theo chiều ngang những loại vải khó ủi nhất hoặc ủi theo chiều dọc những loại quần áo mỏng manh nhất.
Công nghệ làm nóng kép với hiệu suất tốt hơn so với bàn ủi hơi nước**
Công nghệ làm nóng kép cho phép hơi nước xâm nhập mạnh mẽ giúp ủi phẳng các nếp nhăn quần áo với hiệu suất tốt hơn so với bàn ủi hơi nước**, đảm bảo quần áo của bạn luôn như mới.
Đầu bàn ủi thiết kế công thái học, ủi nhanh chóng
Với trọng lượng chỉ bằng một nửa bàn ủi hơi nước thông thường***, đầu bàn ủi thiết kế công thái học đảm bảo bạn có thể ủi quần áo một cách thoải mái.
OptimalTEMP, đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được
Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được, vì vậy bạn an tâm ủi mọi loại trang phục, từ quần jean cho đến lụa.
Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi
Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi, giữ quần áo luôn mới và bền lâu.
Chân đế có thể tháo rời để sử dụng linh hoạt xung quanh nhà
Chân đế có thể tháo rời, xách tay để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong nhà: từ ủi ghế bọc và rèm cửa cho đến khử trùng đồ đạc và giường ngủ. Bạn chỉ cần ngắt kết nối và di chuyển chân đế và đầu bàn ủi khi cần.
Móc trên cùng có thể thu vào để treo quần áo thuận tiện
Móc trên cùng đỡ móc treo khi ủi quần áo theo chiều dọc hoặc khi cất giữ. Móc trên cùng có thể gấp lại dễ dàng khi không sử dụng hoặc khi ủi theo chiều ngang.
Có gắn bánh xe để di chuyển dễ dàng
Bánh xe gắn sẵn cho phép bạn vận chuyển thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng đến bất cứ nơi nào bạn cần.
Hiệu suất hơi phun lâu dài mà không cần tẩy cặn
Không cần tẩy cặn nhờ thiết kế độc đáo của động cơ kép. Đảm bảo hiệu suất lâu dài mà không cần tẩy cặn.
Ngăn chứa nước lớn 1,2 lít giúp ủi phẳng nhiều quần áo hơn trong một lượt ủi
Với ngăn chứa nước lớn có thể tháo rời 1,2 lít lớn hơn gấp 3 lần**, bạn sẽ có thể ủi được nhiều quần áo hơn bao giờ hết chỉ trong một lượt ủi.
Khởi động nhanh chỉ trong 90 giây
Làm nóng nhanh chỉ trong 90 giây, lý tưởng để ủi nhanh và chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Loại sản phẩm
Đa năng
Thời gian làm nóng
90 giây
Quản lý cặn
Không cần tẩy cặn
Ngăn chứa nước có thể tách rời
Có
Dung tích ngăn chứa nước
1,2 lít
Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
3 chế độ: Eco, Bình thường, Tối đa
Ủi đứng
Có
Bảo hành/Bảo đảm
Bảo hành 2 năm toàn cầu
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
2200 W
Áp suất
6,0 Bar
Lượng hơi liên tục
90 g/phút
Hơi nước theo yêu cầu
Có
Hơi phun tăng cường
400 g
Điện áp
220-240 V
Công nghệ vượt trội
Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, Công nghệ Làm nóng kép
An toàn
Tự động ngắt
Có
Khối lượng và kích thước
Kích thước mặt đế
196 cm²
Kích thước sản phẩm khi xếp gọn (DxRxC)
49,5 x 50,5 x 121 cm
Kích thước sản phẩm khi kéo ra (DxRxC)
49,5 x 50,5 x 155 cm
Kích thước hộp đóng gói (DxRxC)
40 x 60,5 x 60 cm
Chiều dài dây điện
1,9 m
Chiều dài dây ống
1,28 m
Kích thước ván ủi (DxRxC)
36 x 83 x 3 cm
Trọng lượng bàn ủi
0,74 kg
Trọng lượng sản phẩm
11,9 kg
Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
15,7 kg
Thiết kế
Bánh xe gắn sẵn
Có
Màu sắc
Xám Ấm / Vàng
Phụ kiện
Móc treo quần áo
Móc lật tích hợp
Ván ủi điều chỉnh đa góc
Bàn ủi tích hợp điều chỉnh đa góc độ với tay cầm thuôn
Vỏ bọc ván ủi - Lớp trên cùng
3 lớp, lớp trên cùng pha trộn nặng
(Các) Trụ có thể điều chỉnh
Có
Giá đỡ bàn ủi
Nhiều vị trí gắn khác nhau: bên phải và mặt trên của ván ủi