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  • Đổi mới trải nghiệm ủi quần áo Đổi mới trải nghiệm ủi quần áo Đổi mới trải nghiệm ủi quần áo

    Giải pháp ủi đa năng Đa năng Series 8500

    AIS8540/60

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đổi mới trải nghiệm ủi quần áo

    Giải pháp ủi đa năng Series 8500 của Philips là sự kết hợp giữa ủi hơi nước và ủi thông thường. Một giải pháp linh hoạt, thao tác dễ dàng và hiệu suất mạnh mẽ, giúp ủi phẳng mọi trang phục.

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    Giải pháp ủi đa năng Đa năng Series 8500

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    Đổi mới trải nghiệm ủi quần áo

    Giải pháp ủi phẳng linh hoạt**

    • Ván ủi đa góc,
    • Công nghệ làm nóng kép
    • Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
    • Đầu bàn ủi thiết kế công thái học
    Tích hợp ván ủi đa góc tăng tính linh hoạt

    Tích hợp ván ủi đa góc tăng tính linh hoạt

    Ván ủi đa góc tích hợp có thể thuôn nhọn và xoay đến bất kỳ vị trí nào để mang lại trải nghiệm linh hoạt và thuận tiện. Bạn có thể ủi theo chiều ngang những loại vải khó ủi nhất hoặc ủi theo chiều dọc những loại quần áo mỏng manh nhất.

    Công nghệ làm nóng kép với hiệu suất tốt hơn so với bàn ủi hơi nước**

    Công nghệ làm nóng kép với hiệu suất tốt hơn so với bàn ủi hơi nước**

    Công nghệ làm nóng kép cho phép hơi nước xâm nhập mạnh mẽ giúp ủi phẳng các nếp nhăn quần áo với hiệu suất tốt hơn so với bàn ủi hơi nước**, đảm bảo quần áo của bạn luôn như mới.

    Đầu bàn ủi thiết kế công thái học, ủi nhanh chóng

    Đầu bàn ủi thiết kế công thái học, ủi nhanh chóng

    Với trọng lượng chỉ bằng một nửa bàn ủi hơi nước thông thường***, đầu bàn ủi thiết kế công thái học đảm bảo bạn có thể ủi quần áo một cách thoải mái.

    OptimalTEMP, đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được

    OptimalTEMP, đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được

    Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được, vì vậy bạn an tâm ủi mọi loại trang phục, từ quần jean cho đến lụa.

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn* để làm mới quần áo và loại bỏ mùi hôi, giữ quần áo luôn mới và bền lâu.

    Chân đế có thể tháo rời để sử dụng linh hoạt xung quanh nhà

    Chân đế có thể tháo rời để sử dụng linh hoạt xung quanh nhà

    Chân đế có thể tháo rời, xách tay để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong nhà: từ ủi ghế bọc và rèm cửa cho đến khử trùng đồ đạc và giường ngủ. Bạn chỉ cần ngắt kết nối và di chuyển chân đế và đầu bàn ủi khi cần.

    Móc trên cùng có thể thu vào để treo quần áo thuận tiện

    Móc trên cùng có thể thu vào để treo quần áo thuận tiện

    Móc trên cùng đỡ móc treo khi ủi quần áo theo chiều dọc hoặc khi cất giữ. Móc trên cùng có thể gấp lại dễ dàng khi không sử dụng hoặc khi ủi theo chiều ngang.

    Có gắn bánh xe để di chuyển dễ dàng

    Có gắn bánh xe để di chuyển dễ dàng

    Bánh xe gắn sẵn cho phép bạn vận chuyển thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng đến bất cứ nơi nào bạn cần.

    Hiệu suất hơi phun lâu dài mà không cần tẩy cặn

    Hiệu suất hơi phun lâu dài mà không cần tẩy cặn

    Không cần tẩy cặn nhờ thiết kế độc đáo của động cơ kép. Đảm bảo hiệu suất lâu dài mà không cần tẩy cặn.

    Ngăn chứa nước lớn 1,2 lít giúp ủi phẳng nhiều quần áo hơn trong một lượt ủi

    Ngăn chứa nước lớn 1,2 lít giúp ủi phẳng nhiều quần áo hơn trong một lượt ủi

    Với ngăn chứa nước lớn có thể tháo rời 1,2 lít lớn hơn gấp 3 lần**, bạn sẽ có thể ủi được nhiều quần áo hơn bao giờ hết chỉ trong một lượt ủi.

    Khởi động nhanh chỉ trong 90 giây

    Khởi động nhanh chỉ trong 90 giây

    Làm nóng nhanh chỉ trong 90 giây, lý tưởng để ủi nhanh và chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Đa năng
      Thời gian làm nóng
      90 giây
      Quản lý cặn
      Không cần tẩy cặn
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Dung tích ngăn chứa nước
      1,2 lít
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      3 chế độ: Eco, Bình thường, Tối đa
      Ủi đứng
      Bảo hành/Bảo đảm
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2200 W
      Áp suất
      6,0 Bar
      Lượng hơi liên tục
      90 g/phút
      Hơi nước theo yêu cầu
      Hơi phun tăng cường
      400 g
      Điện áp
      220-240 V
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, Công nghệ Làm nóng kép

    • An toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước mặt đế
      196 cm²
      Kích thước sản phẩm khi xếp gọn (DxRxC)
      49,5 x 50,5 x 121 cm
      Kích thước sản phẩm khi kéo ra (DxRxC)
      49,5 x 50,5 x 155 cm
      Kích thước hộp đóng gói (DxRxC)
      40 x 60,5 x 60 cm
      Chiều dài dây điện
      1,9 m
      Chiều dài dây ống
      1,28 m
      Kích thước ván ủi (DxRxC)
      36 x 83 x 3 cm
      Trọng lượng bàn ủi
      0,74 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      11,9 kg
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      15,7 kg

    • Thiết kế

      Bánh xe gắn sẵn
      Màu sắc
      Xám Ấm / Vàng

    • Phụ kiện

      Móc treo quần áo
      Móc lật tích hợp
      Ván ủi điều chỉnh đa góc
      Bàn ủi tích hợp điều chỉnh đa góc độ với tay cầm thuôn
      Vỏ bọc ván ủi - Lớp trên cùng
      3 lớp, lớp trên cùng pha trộn nặng
      (Các) Trụ có thể điều chỉnh
      Giá đỡ bàn ủi
      Nhiều vị trí gắn khác nhau: bên phải và mặt trên của ván ủi

    Badge-D2C

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    • được kiểm nghiệm bởi viện bên thứ ba về vi khuẩn E. coli, S. Aureus, C. Albicans và bọ ve trên vải cotton với thời gian ủi 10 giây
    • *so với bàn ủi hơi nước Philips của chúng tôi
    • **so với bàn ủi hơi nước, theo người tiêu dùng, thử nghiệm đánh giá sơ bộ về sản phẩm vào tháng 10 năm 2022
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