Giải pháp ủi đa năng Series 6000 của Philips là sự kết hợp 3 trong 1 giữa bàn ủi thông thường, bàn ủi hơi nước và ván ủi. Một giải pháp thông minh, giúp bạn nhanh chóng ủi phẳng các nếp nhăn trên quần áo ở mọi tư thế dọc, ngang hoặc nghiêng.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ván ủi đa góc có thể thuôn nhọn và xoay đến bất kỳ vị trí nào để mang lại trải nghiệm thuận tiện. Bạn có thể ủi theo chiều ngang những loại vải khó ủi nhất hoặc ủi theo chiều dọc những loại quần áo mỏng manh nhất.
Động cơ mạnh mẽ giúp dễ dàng ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi hơn
Động cơ mạnh mẽ tạo ra lượng hơi lên đến 45g/phút giúp làm phẳng các nếp nhăn cứng đầu và đầu nhọn của bàn ủi giúp đạt kết quả chính xác. Làm phẳng ngay cả những nếp nhăn khó ủi nhất với chức năng tăng cường hơi 150 g/phút.
OptimalTEMP: đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được
Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP đảm bảo không gây ra vết cháy trên các loại vải có thể ủi được, vì vậy bạn an tâm ủi mọi loại trang phục, từ quần jean cho đến lụa.
Đế hiển thị các nút chân và bình chứa nước 1,5L có thể tháo rời
Chân đế thân thiện với người dùng bao gồm hai nút điều khiển bằng chân tiện dụng để bật/tắt thiết bị một cách thuận tiện và kích hoạt chế độ xả cặn. Bình chứa nước 1,1 lít có thể tháo rời.
Bàn ủi thiết kế công thái học mới giúp ủi quần áo thoải mái hơn
Với trọng lượng chỉ bằng một nửa bàn ủi hơi nước thông thường***, đầu bàn ủi thiết kế công thái học đảm bảo bạn có thể ủi quần áo một cách thoải mái.
Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo
Hơi phun nóng kéo dài tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ cho quần áo luôn thơm tho.
Hai cài đặt hơi
Xử lý nếp nhăn trên mọi loại vải có thể ủi bằng cách chọn giữa cài đặt hơi Eco hoặc Max với lượng hơi lên đến 45 g/phút.
Có gắn bánh xe để di chuyển dễ dàng
Bánh xe gắn sẵn cho phép bạn di chuyển thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng đến bất cứ nơi nào bạn cần.
Công nghệ Smart Calc-Clean giúp dễ dàng tẩy cặn
Công nghệ Smart Calc-Clean nhắc nhở bạn khi đến lúc cần khử cặn: xả cặn dễ dàng bằng khay hứng cặn đi kèm, đảm bảo hiệu suất sử dụng lâu dài hơn.
Bình chứa nước lớn 1,5L giúp ủi nhiều quần áo hơn trong một lần
Với bình chứa nước có thể tháo rời, bạn sẽ có thể ủi được nhiều quần áo hơn, giảm thiểu số lần châm thêm nước.
Bàn ủi sẵn sàng ủi chỉ sau 80 giây
Làm nóng nhanh chỉ trong 80 giây, lý tưởng cho việc ủi gấp vào phút chót.
Động cơ thông minh giúp cải thiện hiệu suất năng lượng****
Nhờ động cơ thông minh, bàn ủi tiêu thụ ít năng lượng hơn để tạo ra lượng hơi mạnh mẽ 45 g/phút cho mọi nhu cầu ủi của bạn.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Loại sản phẩm
Đa năng
Thời gian làm nóng
80 giây
Chất liệu mặt đế
Gốm
Mặt đế
Mặt đế được làm nóng OptimalTEMP
Quản lý cặn
Công nghệ Smart Calc-Clean
Ngăn chứa nước có thể tách rời
Có
Dung tích ngăn chứa nước
1,5L
Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
2 cài đặt (Eco, Max)
Ủi đứng
Có
Bảo hành/Bảo đảm
Bảo hành 2 năm toàn cầu
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
1800 W
Áp suất
6,0 Bar
Lượng hơi liên tục
45 g/phút
Hơi nước theo yêu cầu
Có
Hơi phun tăng cường
Có, 150 g/phút
Điện áp
220-240 V
Công nghệ vượt trội
Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
An toàn
Tự động ngắt
Có
Khối lượng và kích thước
Kích thước mặt đế
116,7 cm²
Kích thước sản phẩm khi xếp gọn (DxRxC)
42,6 x 44,4 x 124,7 cm
Kích thước sản phẩm khi kéo ra (DxRxC)
42,6 x 44,4 x 166,7 cm
Kích thước hộp đóng gói (DxRxC)
59,5 x 40,0 x 39,5 cm
Chiều dài dây điện
1,5 mét
Kích thước ván ủi (DxRxC)
33,6 x 70,5 x 3 cm*, *có vỏ bọc ván ủi
Trọng lượng bàn ủi
0,78 kg
Trọng lượng sản phẩm
10 kg
Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
13,2 kg
Thiết kế
Bánh xe gắn sẵn
Có
Màu sắc
Xám
Phụ kiện
Móc treo quần áo
Móc lật tích hợp
Ván ủi điều chỉnh đa góc
Ván ủi điều chỉnh đa góc tích hợp có đầu thuôn nhọn
Bộ phận đầu giữ bàn ủi hơi nước dễ dàng
Giá đỡ bàn ủi
(Các) Trụ có thể điều chỉnh
Có
Giá đỡ bàn ủi
Nhiều vị trí gắn khác nhau: bên phải và mặt trên của ván ủi