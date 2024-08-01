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  • Một hệ thống duy nhất hiệu quả và dễ dàng. Một hệ thống duy nhất hiệu quả và dễ dàng. Một hệ thống duy nhất hiệu quả và dễ dàng.

    Giải pháp ủi đa năng Đa năng Series 6000

    AIS6020/70

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Một hệ thống duy nhất hiệu quả và dễ dàng.

    Giải pháp ủi đa năng Series 6000 của Philips là sự kết hợp 3 trong 1 giữa bàn ủi thông thường, bàn ủi hơi nước và ván ủi. Một giải pháp thông minh, giúp bạn nhanh chóng ủi phẳng các nếp nhăn trên quần áo ở mọi tư thế dọc, ngang hoặc nghiêng.

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    Giải pháp ủi đa năng Đa năng Series 6000

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    Một hệ thống duy nhất hiệu quả và dễ dàng.

    Giải pháp ủi phẳng linh hoạt hơn**

    • Ván ủi đa góc tích hợp
    • Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
    • Các nút điều khiển bằng chân
    • Tốc độ hơi nước mạnh 45 g/phút
    • Loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn*
    Ván ủi điều chỉnh đa góc tích hợp

    Ván ủi điều chỉnh đa góc tích hợp

    Ván ủi đa góc có thể thuôn nhọn và xoay đến bất kỳ vị trí nào để mang lại trải nghiệm thuận tiện. Bạn có thể ủi theo chiều ngang những loại vải khó ủi nhất hoặc ủi theo chiều dọc những loại quần áo mỏng manh nhất.

    Động cơ mạnh mẽ giúp dễ dàng ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi hơn

    Động cơ mạnh mẽ giúp dễ dàng ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi hơn

    Động cơ mạnh mẽ tạo ra tốc độ hơi phun lên tới 45g/phút để ủi phẳng những nếp nhăn khó ủi và đầu bàn ủi nhọn giúp ủi chính xác hơn.

    OptimalTEMP: đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được

    OptimalTEMP: đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được

    Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP đảm bảo không gây ra vết cháy trên các loại vải có thể ủi được, vì vậy bạn an tâm ủi mọi loại trang phục, từ quần jean cho đến lụa.

    Chân đế có hai nút điều khiển bằng chân và bình chứa nước có thể tháo rời

    Chân đế có hai nút điều khiển bằng chân và bình chứa nước có thể tháo rời

    Chân đế thân thiện với người dùng bao gồm hai nút điều khiển bằng chân tiện dụng để bật/tắt thiết bị một cách thuận tiện và kích hoạt chế độ xả cặn. Bình chứa nước 1,1 lít có thể tháo rời.

    Bàn ủi thiết kế công thái học mới giúp ủi quần áo thoải mái hơn

    Bàn ủi thiết kế công thái học mới giúp ủi quần áo thoải mái hơn

    Với trọng lượng chỉ bằng một nửa bàn ủi hơi nước thông thường***, đầu bàn ủi thiết kế công thái học đảm bảo bạn có thể ủi quần áo một cách thoải mái.

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo

    Tiêu diệt 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* để làm mới quần áo

    Hơi phun nóng kéo dài tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn và mạt bụi* đồng thời loại bỏ mùi hôi để giữ cho quần áo luôn thơm tho.

    Móc trên cùng có thể thu vào để treo quần áo dễ dàng

    Móc trên cùng có thể thu vào để treo quần áo dễ dàng

    Móc trên cùng đỡ móc treo khi ủi quần áo theo chiều dọc hoặc khi cất giữ.

    Có gắn bánh xe để di chuyển dễ dàng

    Có gắn bánh xe để di chuyển dễ dàng

    Bánh xe gắn sẵn cho phép bạn di chuyển thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng đến bất cứ nơi nào bạn cần.

    Công nghệ Smart Calc-Clean giúp dễ dàng tẩy cặn

    Công nghệ Smart Calc-Clean giúp dễ dàng tẩy cặn

    Công nghệ Smart Calc-Clean nhắc nhở bạn khi đến lúc cần khử cặn: xả cặn dễ dàng bằng khay hứng cặn đi kèm, đảm bảo hiệu suất sử dụng lâu dài hơn.

    Bình chứa nước lớn 1,1 lít giúp ủi phẳng nhiều quần áo hơn trong một lượt ủi

    Bình chứa nước lớn 1,1 lít giúp ủi phẳng nhiều quần áo hơn trong một lượt ủi

    Với bình chứa nước có thể tháo rời, bạn sẽ có thể ủi được nhiều quần áo hơn, giảm thiểu số lần châm thêm nước.

    Bàn ủi sẵn sàng ủi chỉ sau 80 giây

    Bàn ủi sẵn sàng ủi chỉ sau 80 giây

    Làm nóng nhanh chỉ trong 80 giây, lý tưởng để ủi chỉnh sửa trang phục lúc khẩn cấp.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Đa năng
      Thời gian làm nóng
      80 giây
      Chất liệu mặt đế
      Gốm
      Mặt đế
      Mặt đế được làm nóng OptimalTEMP
      Quản lý cặn
      Quản lý cặn - Công nghệ Smart Calc-Clean
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Dung tích ngăn chứa nước
      1,1 lít
      Nhiều chế độ hơi phun khác nhau
      1 cài đặt
      Ủi đứng
      Bảo hành/Bảo đảm
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1800 W (1500 W đối với Đài Loan, 1600 W đối với 127V ở Brazil & 220V ở Trung Quốc và Hàn Quốc)
      Áp suất
      6,0 Bar
      Lượng hơi liên tục
      45 g/phút
      Hơi nước theo yêu cầu
      Hơi phun tăng cường
      Điện áp
      220-240 V
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP

    • An toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước mặt đế
      116,7 cm²
      Kích thước sản phẩm khi xếp gọn (DxRxC)
      42,6 x 44,4 x 124,7 cm
      Kích thước sản phẩm khi kéo ra (DxRxC)
      42,6 x 44,4 x 166,7 cm
      Kích thước hộp đóng gói (DxRxC)
      59,5 x 40,0 x 39,5 cm
      Chiều dài dây điện
      1,5 mét
      Kích thước ván ủi (DxRxC)
      33,6 x 70,5 x 3 cm*, *có vỏ bọc ván ủi
      Trọng lượng bàn ủi
      0,78 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      10 kg
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      13,2 kg

    • Thiết kế

      Bánh xe gắn sẵn
      Màu sắc
      Xanh lá cây đậm

    • Phụ kiện

      Móc treo quần áo
      Móc lật tích hợp
      Ván ủi điều chỉnh đa góc
      Ván ủi điều chỉnh đa góc tích hợp có đầu thuôn nhọn
      Bộ phận đầu giữ bàn ủi hơi nước dễ dàng
      Giá đỡ bàn ủi
      (Các) Trụ có thể điều chỉnh
      Giá đỡ bàn ủi
      Nhiều vị trí gắn khác nhau: bên phải và mặt trên của ván ủi
      Khay hứng cặn

    Badge-D2C

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    • *được kiểm nghiệm bởi viện bên thứ ba về vi khuẩn E. Coli , S. Aureus, C. Albicans và bọ ve trên vải cotton với thời gian ủi 10 giây
    • **so với bàn ủi hơi nước Philips của chúng tôi
    • *** so với bàn ủi hơi nước, theo người tiêu dùng, thử nghiệm đánh giá sơ bộ về sản phẩm vào tháng 10 năm 2022
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