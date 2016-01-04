Thiết bị bảo vệ an toàn trên đường đi dành cho cá nhân bạn

Máy ghi hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp không lường trước được, để bạn hoàn toàn an tâm khi lái xe. Bạn sẽ cảm thấy được bảo vệ nhờ có những chức năng an toàn tự động như Phát hiện va chạm, Ghi hình khẩn cấp (EasyCature) và Cảnh báo mệt mỏi.