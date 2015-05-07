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  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
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Ngừng sản xuất

ADR800Camera hành trình

ADR80BLX1

4

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Nhân chứng đáng tin cậy của bạn

Thoải mái lái xe, máy ghi hình hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong những tình huống không lường trước được. Dựa vào các chức năng thông minh tự động và hiệu suất quay video tuyệt vời, cung cấp cho bạn bằng chứng rõ như pha lê trong mọi tình huống.

Xem tất cả lợi ích

với chức năng phát hiện va chạm và tầm nhìn ban đêm được cải thiện

Nhân chứng đáng tin cậy của bạn

  • Full-HD 1080p

  • Phát hiện va chạm

  • Cải thiện tầm nhìn ban đêm

Tự động ghi

Tự động ghi

Ngay khi bạn bật công tắc nguồn của xe, máy ghi hình hành trình sẽ tự động bắt đầu hoạt động.

Phát hiện va chạm và ghi hình khẩn cấp

Phát hiện va chạm và ghi hình khẩn cấp

Trong trường hợp có va chạm, một thao tác ghi hình khẩn cấp sẽ được tự động lưu lại, để giữ làm bằng chứng và tránh bị ghi đè.

Hình ảnh rõ nét như pha lê trong mọi điều kiện lái xe

Hình ảnh rõ nét như pha lê trong mọi điều kiện lái xe

Ghi lại các chi tiết không nhìn thấy được với chất lượng Full-HD (1080p) và công nghệ Tầm nhìn vào ban đêm giúp cải thiện quan sát của bạn vào buổi tối

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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4.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
3
2
1

07/05/2015

Australia

Australia

is one of the best on market for value

found this product to be easy to fit and use and easy to accsess the software once i needed to . it didnt cost to much either and has great info on the net and your sight to help.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ADR800 ADR80BLX1 Dashcam

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ADR800 ADR80BLX1 Dashcam

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