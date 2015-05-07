Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Nhân chứng đáng tin cậy của bạn
Thoải mái lái xe, máy ghi hình hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong những tình huống không lường trước được. Dựa vào các chức năng thông minh tự động và hiệu suất quay video tuyệt vời, cung cấp cho bạn bằng chứng rõ như pha lê trong mọi tình huống.
Full-HD 1080p
Phát hiện va chạm
Cải thiện tầm nhìn ban đêm
Ngay khi bạn bật công tắc nguồn của xe, máy ghi hình hành trình sẽ tự động bắt đầu hoạt động.
Trong trường hợp có va chạm, một thao tác ghi hình khẩn cấp sẽ được tự động lưu lại, để giữ làm bằng chứng và tránh bị ghi đè.
Ghi lại các chi tiết không nhìn thấy được với chất lượng Full-HD (1080p) và công nghệ Tầm nhìn vào ban đêm giúp cải thiện quan sát của bạn vào buổi tối
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
tricky
07/05/2015
Australia
is one of the best on market for value
found this product to be easy to fit and use and easy to accsess the software once i needed to . it didnt cost to much either and has great info on the net and your sight to help.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ADR800 ADR80BLX1 Dashcam
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ADR800 ADR80BLX1 Dashcam