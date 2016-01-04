Thiết bị bảo vệ an toàn trên đường đi dành cho cá nhân bạn

Máy ghi hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp không lường trước được, cho bạn một hành trình lái xe an toàn. Nhờ có các chức năng tự động thông minh và hiệu suất video tuyệt vời, máy sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng rõ như pha lê mỗi khi cần thiết.