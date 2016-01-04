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Ngừng sản xuất

ADR610Máy ghi hành trình ô tô

ADR61BLX1

Thiết bị bảo vệ an toàn trên đường đi dành cho cá nhân bạn

Máy ghi hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp không lường trước được, cho bạn một hành trình lái xe an toàn. Nhờ có các chức năng tự động thông minh và hiệu suất video tuyệt vời, máy sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng rõ như pha lê mỗi khi cần thiết.

Xem tất cả lợi ích

với chức năng phát hiện va chạm và cảnh báo mệt mỏi

Thiết bị bảo vệ an toàn trên đường đi dành cho cá nhân bạn

  • Full-HD 1080p

  • Phát hiện va chạm tự động

  • Chỉ số mệt mỏi và cảnh báo tài xế

Tự động ghi khi bạn khởi động xe

Tự động ghi khi bạn khởi động xe

Ngay khi bạn bật công tắc nguồn của xe, máy ghi hình hành trình sẽ tự động bắt đầu hoạt động.

Phát hiện va chạm và ghi hình khẩn cấp tự động

Phát hiện va chạm và ghi hình khẩn cấp tự động

Trong trường hợp có va chạm, một thao tác ghi hình khẩn cấp sẽ được tự động lưu lại, để giữ làm bằng chứng và tránh bị ghi đè.

Chỉ số mệt mỏi và cảnh báo tài xế

Chỉ số mệt mỏi và cảnh báo tài xế

Chỉ số mệt mỏi cho biết mức độ mệt mỏi của người lái xe và sẽ hiển thị một thông điệp cảnh báo trên màn hình và bằng âm thanh khi người lái cần phải nghỉ ngơi.

Thông số kỹ thuật

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