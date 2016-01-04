Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
ADR61BLX1
Thiết bị bảo vệ an toàn trên đường đi dành cho cá nhân bạn
Máy ghi hành trình ô tô của Philips sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp không lường trước được, cho bạn một hành trình lái xe an toàn. Nhờ có các chức năng tự động thông minh và hiệu suất video tuyệt vời, máy sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng rõ như pha lê mỗi khi cần thiết.
Full-HD 1080p
Phát hiện va chạm tự động
Chỉ số mệt mỏi và cảnh báo tài xế
Ngay khi bạn bật công tắc nguồn của xe, máy ghi hình hành trình sẽ tự động bắt đầu hoạt động.
Trong trường hợp có va chạm, một thao tác ghi hình khẩn cấp sẽ được tự động lưu lại, để giữ làm bằng chứng và tránh bị ghi đè.
Chỉ số mệt mỏi cho biết mức độ mệt mỏi của người lái xe và sẽ hiển thị một thông điệp cảnh báo trên màn hình và bằng âm thanh khi người lái cần phải nghỉ ngơi.
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