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PhilipsMáy lọc nước RO cây đứng

ADD8911/74

Thưởng thức nguồn nước uống sạch và ngon hơn

Trải nghiệm nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn mỗi ngày với Philips Aquaporin Inside™ Thẩm thấu ngược. Hệ thống lọc có thể loại bỏ hiệu quả 110 loại chất có hại xuống đến kích cỡ 0,0001 μm. Các bộ lọc chức năng bổ sung thêm các chất có lợi.

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Hệ thống lọc nước thế hệ tiếp theo

Thưởng thức nguồn nước uống sạch và ngon hơn

  • Thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™

  • Lọc nhiều cấp

  • 75 GDP

Công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™

Máy lọc nước RO Philips cây đứng được trang bị công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™ là hệ thống lọc nước công suất cao. Công nghệ Aquaporin Inside™ đã được NASA thử nghiệm cho các sứ mệnh không gian với độ chính xác lên đến 0,0001 micron, có hiệu quả giảm tới 110 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi khuẩn, vi-rút, clo, florua, chì, VOC, PFOA, PFOS, vi nhựa, v.v.*, tuân thủ tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.

Hệ thống lọc 10 cấp tiên tiến

Với hệ thống lọc 10 cấp tiên tiến bao gồm Khoáng chất, Kiềm, ORP Hydrogen, Nanosilver, Bio Ceramic, v.v., thiết bị của chúng tôi giúp nước uống trở thành chất tăng cường năng lượng tự nhiên, giúp bổ sung chất điện giải, khoáng chất có lợi cho sức khỏe và tạo ra nước kiềm

Dễ sử dụng và Bền lâu

Hệ thống đi kèm với một bộ hộp lọc đầy đủ và bạn có thể sử dụng chỉ sau một lần lắp đặt đơn giản. Bộ lọc thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™ có tuổi thọ cao, thời hạn sử dụng 24-36 tháng, tránh phải thay thế thường xuyên

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Đã được cơ quan chứng nhận và thử nghiệm quốc tế kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm.

  2. Hộp lọc Thẩm thấu ngược (RO) Aquaporin Inside™ Philips có dung tích 7120 lít, tương đương với 14240 chai nhựa 500ml loại dùng một lần.