Công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™

Máy lọc nước RO Philips cây đứng được trang bị công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™ là hệ thống lọc nước công suất cao. Công nghệ Aquaporin Inside™ đã được NASA thử nghiệm cho các sứ mệnh không gian với độ chính xác lên đến 0,0001 micron, có hiệu quả giảm tới 110 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi khuẩn, vi-rút, clo, florua, chì, VOC, PFOA, PFOS, vi nhựa, v.v.*, tuân thủ tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT.