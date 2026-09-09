Tôi mua máy lọc nước này của PHILIPS tại Điện Máy Xanh ngày 06/01/2025, giá hơn 17tr, hạn bảo hành đến 1/2027. Cứ nghĩ mua sản phẩm giá cao của PHILIPS - thương hiệu lớn thì sẽ yên tâm sử dụng lâu dài, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Mua GẦN 1 NĂM THÌ MÁY ĐÃ BỊ LỖI E06 ban đầu là ko lọc đc nước lạnh, sau đó ko bấm xả nước được luôn, đến hiện tại HƠN 1 NĂM lỗi HƯ HỎNG đó lặp lại đến TẬN 6 LẦN!!! Đặc biệt, lần này chỉ sau NỬA THÁNG bảo hành (11/8 2026 - 24/8/2026) lại lỗi tiếp, hãng trực tiếp liên hệ, tiến hành thay chip mới cho máy. Tuy nhiên, phía hãng thông báo: chip mới chỉ được bảo hành theo máy, hạn bảo hành máy đến tháng 1/2027, tức là bảo hành chip mới cũng chỉ trong 4 tháng tới!??? Tôi hoàn toàn ko đồng ý với thời hạn 4 tháng này!!! 1 con chip đã có lịch sử chưa đầy 1 năm hư hỏng thay mới, thì với con chip mới, liệu 4 tháng bảo hành đó có hợp lý hay ko??? Nếu sau 4 tháng chip lại tiếp tục hỏng như thời gian phát sinh lỗi nêu trên, thì khách hàng phải tiếp tục chịu rủi ro và chi phí hay sao? Tôi mua một chiếc máy hơn 17 triệu để sử dụng ổn định, chứ ko phải mua về để liên tục gọi bảo hành, chờ sửa chữa và lo lắng ko biết lần tiếp theo máy sẽ hỏng là khi nào, liệu hết 4 tháng có đc hỗ trợ hay ko, hay khách hàng phải bỏ tiền để sửa chữa!??? Tôi đã phản ánh với Điện Máy Xanh và cũng đã làm việc với phía hãng. Yêu cầu của tôi rất rõ ràng: 1. Nếu đã thay chip, tôi yêu cầu quyền lợi bảo hành đối với linh kiện thay thế mới đó phải được đảm bảo hợp lý, tương xứng với sản phẩm và thời hạn bảo hành ban đầu (2 năm) 2. Nếu phía hãng và Điện Máy Xanh không thể đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định và ko chấp nhận thời hạn bảo hành nêu trên, tôi đề nghị được trả lại máy và hoàn tiền, thay vì tiếp tục sửa chữa hết lần này đến lần khác. 3. Điện Máy Xanh và hãng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của khách hàng: bỏ hơn 17tr đồng để mua một sản phẩm nhưng liên tục phải bảo hành thì trải nghiệm đó có thực sự thỏa đáng hay không? Câu hỏi này và cách giải quyết này của tôi bên hành lẫn ĐMX đều NÉ TRÁNH, VÒNG VO, VÔ TRÁCH NHIỆM, PHỦI BỎ TRÁCH NHIỆM, ko cho tôi câu trả lời cụ thể bằng câu lặp đi lặp lại: Bên hãng hiện ko có chính sách bảo hành cho chip mới cũng nhưng ko cho phép đổi trả hàng. Tôi viết review này không phải vì 1 lỗi nhỏ hay 1 lần bảo hành đơn lẻ. Điều khiến tôi vô cùng bức xúc là tần suất hư hỏng quá nhiều trong thời gian rất ngắn, trong khi đây là sản phẩm có giá trị cao!!! Kèm theo cách giải quyết ko xứng đáng với số tiền khách hàng đã bỏ ra!!!